Voor de SS23 Men’s show van Yves Saint Laurent Men koos creatief directeur Anthony Vaccarello de Agafay woestijn als setting, die zich ongeveer een uur buiten Marrakech bevindt. Deze plek is belangrijk voor Yves Saint Laurent de man (hij had hier twee huizen) en het merk (Marrakech is de locatie van het Musée Yves Saint Laurent). Bekijk hier de show.

Eigendom: Yves Saint Laurent