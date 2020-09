Ontwerper Ronald van der Kemp creëerde voor het tienjarig bestaan van Zalando in Nederland tien couturelooks. Deze looks waren ieder gemaakt met tien bestsellers van tien Nederlandse merken. Het resultaat? zijn 'geupcyclede items met een ziel, gemaakt met liefde'. Bekijk hieronder de video om de looks te ontdekken

Beeld en video: Zalando via YouTube