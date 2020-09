Video: Zijn mondkapjes mode-items?

Mondkapjes zijn een alledaags onderdeel van onze garderobe geworden temidden van de wereldwijde pandemie. Uiteraard grijpen fashionista's deze kans aan om trendy maskers te maken en te dragen, wat de vraag oproept: waar houdt functie op en begint mode? In deze Engelstalige video interviewt Fashion Institute of Technology (FIT) zijn alumni-ontwerpers, docenten, modejournalisten en meer om de primeur te krijgen over de stijlvolle maskers.

Bron: Fashion Institute of Technology via YouTube