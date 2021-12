Video: Zo herken je een 'fair' kledingmerk

Black Friday werd Fair Friday, een intitiatief van de Fair Wear Foundation. Terwijl bedrijven opscheppen over grotere uitverkopen en goedkopere aankopen, sluiten steeds meer kledingmerken zich aan bij Fair Wear en zetten ze stappen om een eerlijkere kledingindustrie voor iedereen te creëren. Met onze onverzadigbare honger naar betere koopjes, moet iemand de prijs betalen. In het geval van de kledingindustrie zijn dat de mensen die onze kleren maken. Gelukkig zijn er steeds meer bewuste merken om uit te kiezen. Maar hoe herken je ze? Fair Wear interviewde vier deskundigen uit de sector: Geert de Wael, directeur kwaliteit, duurzaamheid en R&D - SOLO Group, Sara Dubbeldam, Slow Fashion Advocate - When Sara Smiles, Agnes Jongerius, lid van het Europees Parlement en Willa Stoutenbeek, Oprichter, creatief directeur - W.Green Agency. Bekijk hieronder de video.

Video: Fair Wear Foundation via YouTube