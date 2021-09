Video: Zo worden namaakartikelen onderschept op JFK Airport

De verkoop van namaakgoederen is een miljardenindustrie die negatieve gevolgen kan hebben voor consumenten en criminele organisaties kan voeden. In 2020 hebben ambtenaren van de U.S. Customs and Border Protection (CBP) meer dan 26.000 zendingen namaakgoederen in beslag genomen. Business Insider bezocht Steve Nethersole, een douanebeambte op JFK, om te zien hoe hij namaakgoederen opspoort en tegenhoudt.

Video: Business Insider via YouTube