2025 was topjaar voor Amsterdam The Style Outlets

Het outletcentrum in Halfweg noteerde een omzetgroei van maar liefst 18% ten opzichte van 2024 en leverde daarmee de grootste groeibijdrage binnen het Europese portfolio van NEINVER.

NEINVER, de Europese ontwikkelaar en beheerder van outletcentra, sloot 2025 af met een totale merkverkoop van €1,72 miljard verspreid over 20 retail locaties in Europa – een stijging van 5% op vergelijkbare basis ten opzichte van 2024. Alle retail locaties van NEINVER realiseerde een omzetgroei maar Amsterdam The Style Outlets sprong er tussenuit als best presterend outletcenter met een groei van 18%.

Nu vijf jaar in Halfweg

Vijf jaar geleden opende Amsterdam The Style Outlets haar deuren. “We kunnen inmiddels wel spreken van een echt succesverhaal”, stelt Pascal Brouwer, Centre Manager van Amsterdam The Style Outlets. “En ook dit jaar zullen we ons retailaanbod weer verder verfijnen, goede horeca toevoegen en leuke evenementen organiseren. Deze totaalcombinatie wordt duidelijk gewaardeerd door een groeiend aantal bezoekers.”. In de afgelopen periode openden onder meer Calvin Klein, Tommy Hilfiger, ASICS, Columbia en Outly nieuwe winkels in Amsterdam The Style Outlets, terwijl Skechers, PUMA en JACK & JONES hun winkeloppervlak uitbreidden.

Sterke belevingswaarde

Volgens Daniel Losantos, CEO van NEINVER, benadrukken de resultaten het succes van een langetermijnstrategie gericht op actief assetmanagement en waarde creatie voor merken, consumenten en investeringspartners. De focus ligt daarbij op kwaliteit, het versterken van de aantrekkelijkheid van de centra en het creëren van een sterke belevingswaarde.

En dit is terug te zien in de cijfers. In totaal werden alle centra binnen de portefeuille van NEINVER in 2025 meer dan 70 miljoen keer bezocht. De bezettingsgraad bleef met 97% op een hoog niveau en belangrijke retail indicatoren, zoals de gemiddelde besteding per bezoek en de conversieratio, stegen met 3% ten opzichte van een jaar eerder.

NEINVER investeert daarnaast continu in de kwaliteit en uitstraling van zijn centra via renovaties en uitbreidingen. Duurzaamheid vormt daarbij een belangrijk speerpunt. Neptune, de joint venture tussen NEINVER en TIAA, behaalde voor het zesde opeenvolgende jaar een 5-sterren GRESB-rating met een score van 93 uit 100 in 2025.