5 gouden tips voor Black Friday

Zo haal je met je fashion webshop álles uit de grootste shopdag van het jaar

Op 25 november is het weer shoppingfestijn: Black Friday. Hét moment om je omzet te boosten. Maar je bent niet de enige met ambities. De aanbiedingen vliegen de consument om de oren. En die wil maar één ding: de beste koopjes scoren om de winter modieus door te komen.

Wil jij opvallen en álles uit Black Friday halen? Dan is er werk aan je onlinewinkel. Niet eind november, maar nu. Met deze 5 tips van e-commerceplatform Shopware maak je jouw fashion webshop helemaal klaar voor een rinkelende kassa.

• TIP 1: Plaats producten met korting in de picture

• TIP 2: Creëer een persoonlijke ervaring

• TIP 3: Verzeker een vlotte verzending

• TIP 4: Maak van betalen een fluitje van een cent

• TIP 5: Haal alles uit je onlineplatform

1. Plaats producten met korting in de picture

Zoeken, filteren, sorteren en aanbevelen: jouw webshop kan het allemaal. En je zorgt er natuurlijk voor dat de focus altijd op de actieproducten ligt. Geef items met de beste korting daarom een prominente plaats. Sneakers van een paar collecties geleden die je met een fikse korting verkoopt? Zet die vooraan in je digitale vitrine.

2. Creëer een persoonlijke ervaring

Maar weet je wat nóg beter is? Je onlineshop personaliseren. Klikt een bezoeker een high-waisted jeansbroek open, dan laat jij de volgende keer soortgelijke broeken zien. Bovenaan jouw to-dolijstje tegen 25 november: bezoekersprofielen opbouwen om zo nog meer in de smaak te vallen bij je klanten. Zo shoppen ze in hun eigen, unieke winkel en zullen ze nog meer geneigd zijn hun kleerkast aan te vullen. Dankjewel, cookies!

3. Verzeker een vlotte verzending

Check of je shipment in orde is. Werk samen met verschillende verzendingsdiensten zoals PostNL, bpost, DHL, UPS … Zo zijn je verzendingen beter gespreid én spreid je de drukte tussen de verschillende leveranciers.

Bijkomende tip: spreid je salesacties over meerdere dagen bij drukke periodes zoals Black Friday. Zo kun je grotere volumes bestellingen verwerken en hoeven je klanten minder lang te wachten. En waarom je beperken tot één dag? Leef toe naar Black Friday met aanbiedingen in de dagen ervoor. De eerste dag geef je bijvoorbeeld mooie kortingen op accessoires, de tweede op rokjes, de derde op truien… Dit jaar organiseer je dus een Black Week. Meer tijd voor je orders, minder stress voor je verzending.

4. Maak van betalen een fluitje van een cent

In een succesvolle webshop betaalt een klant gemakkelijk en veilig zoals hij het wil. Wil je dit jaar meer uit je Black Friday halen? Vraag aan Mollie om je betaalopties zoveel mogelijk uit te breiden. Ook mobiel, want zo shopt meer dan de helft van de consumenten vandaag.

Wist je trouwens dat je klanten verwachten dat ze achteraf kunnen betalen? Heeft je webshop die optie niet, dan is de kans kleiner dat ze een aankoop doen. Uit onderzoek van Mollie blijkt namelijk dat het aantal betalingen met de ‘buy now, pay later’-methode van 2019 tot 2020 meer dan verdubbelde tijdens Black Friday en Cyber Monday. Een simpele manier dus om conversies te verhogen en orderwaarde te doen stijgen.

5. Haal alles uit je onlineplatform

Zorg voor flitsende banners, opvallende actieproducten en knallende landingspagina’s. Tijdens Black Friday wil je dat jouw klant metéén ziet dat jij de beste aanbiedingen hebt. Hoe jouw webshop eruitziet is dus key.

Maar ook de backend moet op punt staan. Want tijdens Black Friday is het druk, druk, druk. Het laatste wat je dan wilt: een trage webshop die de afbeeldingen van je nieuwe wintercollectie niet laadt. Of erger: orders die niet doorkomen. Zorg er dus voor dat je hosting in orde is en je pagina’s vlot laden door dit op voorhand te testen. Wil je niet investeren in hosting? Verspreid je acties dan over meerdere dagen of klantengroepen.

Tot slot, heb je een mooi verhaal te vertellen over je webshop? Of bij een bepaald duurzaam kledingmerk dat je verkoopt? Doen. Ook tijdens Black Friday versterkt dat je merkverhaal. Zet het dus op je startpagina als je geld aan een goed doel schenkt, en laat zien wie je bent. Want ook daarvoor dient de drukste shopdag: nieuwe klanten aantrekken. Met de bovenstaande tips lopen ze binnenkort jouw digitale deuren plat.