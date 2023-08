‘Achteraf betalen’ verleidt één vijfde van consumenten vaker tot onnodige aankopen

Twintig procent stelt betalen van rekening zo lang mogelijk uit

De komst van ‘buy now pay later’ (BNPL) heeft het koopgedrag van consumenten flink veranderd. Ruim één vijfde (22%) van de Nederlandse consumenten doet sindsdien vaker onnodige aankopen. Wat opvalt is dat vooral de jongere generatie hier vatbaar voor is. Een ruime meerderheid (59%) is namelijk tussen de 18 en 34 jaar. Dit in tegenstelling tot de iets oudere generatie van 35 tot en met 54 jaar (31%). Dit blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederlandse consumenten van Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), het complete kassa- en betaalplatform van duizenden toonaangevende ondernemers wereldwijd.

Voor twintig procent van de ondervraagde consumenten is de optie BNPL of in termijnen betalen dermate belangrijk dat zij alleen nog winkelen bij (web)winkels waar dit mogelijk is. Dit is niet geheel zonder risico: hetzelfde aantal consumenten (20%) stelt het betalen van de rekening hierdoor zo lang mogelijk uit of doet vaker aankopen die ze eigenlijk niet kunnen betalen (12%).

Financieel inzicht belangrijk voor consument

De voordelen van achteraf betalen, zoals je bestelling ontvangen en bekijken, eenvoudig retourneren als het niet bevalt en binnen een bepaalde periode betalen voor wat je houdt, wegen niet voor alle consumenten zwaarder dan de risico’s. Consumenten zijn onder andere bang om in de schulden te belanden (30%) en inzicht in hun uitgaven te verliezen (30%). Maar ook maken ze zich zorgen over de gevolgen van het missen van een betaling (27%) of dat ze de rekening op een later moment niet meer kunnen voldoen (20%).

Vooraf betalen nog lang niet uit zicht

Lightspeed ziet dat Nederlandse consumenten ook nog graag vooraf betalen: 22 procent heeft nog nooit gebruik gemaakt van BNPL en 23 procent aarzelt om van deze optie gebruik te maken, omdat ze liever gelijk eigenaar worden van hun aankoop.

“Uit ons onderzoek blijkt dat BNPL-diensten niet meer weg te denken zijn uit het retaillandschap”, stelt Ewout van Rossum, Retail Manager voor de Benelux bij Lightspeed. “Een grote groep consumenten maakt graag gebruik van deze betaaloptie, maar het brengt ook risico’s met zich mee wanneer je als consument gevoeliger bent voor ondoordachte financiële uitgaven.”

“Vanuit het perspectief van de retailers is BNPL een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod van betaaldiensten. Klanten krijgen meer mogelijkheden om hun aankoop te betalen. Tegelijkertijd zorgt dit voor een verdere versplintering in de verschillende betaaloplossingen waar retailers rekening mee moeten houden. Hier zien we dat retailers kansen laten liggen wanneer ze met verschillende aanbieders werken. Door één platform te gebruiken dat al je kassa- en betaalbehoeften onder één dak brengt, kun je als retailer je volledige cashflow centraliseren. Dit geeft je niet alleen beter inzicht in verkoopstatistieken, trends en klantdata, maar verbetert ook de customer experience, waardoor retailers tegelijkertijd hun omzet kunnen verhogen.”

Lightspeed lanceert Payments voor Retail

Om het betaalproces van retailers te vereenvoudigen en betaalmethodes te consolideren, kondigt Lightspeed vandaag de lancering van Lightspeed Payments voor Retail in Nederland en België aan. Lightspeed Payments is een gebruiksvriendelijke en geïntegreerde betaaloplossing die het verwerken van betalingen en verkopen samenbrengt op één centrale plek. Terwijl BNPL-opties al langer beschikbaar waren voor webshops die gebruikmaken van Lightspeed, is Lightspeed Payments vanaf vandaag ook beschikbaar.

“Betalingsverwerking is altijd al een prijzig en gefragmenteerd proces geweest voor ondernemers”, zegt Liam Crooks, Lightspeeds Managing Director in Europa. “Het runnen van een winkel brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee, en detailhandelaren hebben steeds meer behoefte aan een manier om hun digitale dienstverleners te consolideren. Lightspeed biedt een praktische en intuïtieve set van tools en services die deze pijnpunten verlichten.”

“Lightspeed Payments helpt onze klanten de omzet uit hun offline en online inkomstenbronnen samen te brengen met één geïntegreerde betaaloplossing, waarbij ze ook gebruik kunnen maken van praktische ingebouwde tools voor rapportages en financiële administratie, rechtstreeks vanuit hun kassasysteem.”

Meer informatie over de nieuwe functionaliteiten van Lightspeed Payments is op de website van Lightspeed te vinden.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Lightspeed door OnePoll, een onafhankelijk markt- en surveybureau. In totaal hebben 1.000 Nederlandse consumenten deelgenomen aan dit onderzoek.