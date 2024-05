AI, 3D en B2B in de schijnwerpers: Shopware presenteert op de Community Day baanbrekende nieuwe functies voor een betere klantervaring en automatisering

• Tweedaagse "Shopware Community Day" met 1.500 internationale deelnemers in het Landschaftspark Duisburg-Nord

• Veel interessante presentaties, paneldiscussies en uitwisseling van kennis

• Co-CEO Sebastian Hamann geeft inzicht in de innovatiestrategie van Shopware

Shopware heeft op de jaarlijkse conferentie, Community Day, indrukwekkende nieuwe innovaties op het platform en visionaire trends gepresenteerd. Centraal stonden nieuwe functies voor het gebruik van Artifial Inteligence (AI) en de integratie van 3D modellen en Augmented Reality in de shopping ervaring (Spatial Commerce), die het koopproces nog efficiënter en klantgerichter maken. Daarnaast presenteerde Shopware veel nieuwe functies voor het sterk groeiende B2B-segment. In zijn keynote benadrukte Shopware Co-CEO Sebastian Hamann het belang van de nieuwe strategische productrichting: "In de komende 5 jaar zullen Artificial Intelligence en Spatial Commerce als kern technologieën de markt aanzienlijk veranderen. Wij maken deze technologieën vandaag al toegankelijk, zodat onze gebruikers direct kunnen profiteren van de voordelen en perfect gepositioneerd zijn voor dit nieuwe tijdperk in ecommerce." Naast de strategische richting voor deze ontwikkelingen heeft Shopware verschillende hoogtepunten gedetailleerd gepresenteerd:

Scene Editor

De nieuwe Scene Editor maakt deel uit van het Spatial Commerce-concept en biedt gebruikers vandaag al veel AR-, VR- en 3D-functies voor uitgebreide mogelijkheden voor driedimensionale productpresentatie in de shop. Met de nieuwe Scene Editor kunnen afbeeldingen of achtergronden worden gemaakt waarbinnen 3D-modellen van producten kunnen worden geplaatst. Achtergronden, belichting, kleuren en renderings zijn daarbij naar wens aanpasbaar, waardoor hoogwaardige visualisaties ontstaan. De intuïtieve bediening bespaart tijd en geld en de handelaar verbetert de klantervaring aanzienlijk. Klanten kunnen producten ruimtelijk ervaren en hebben veel meer vertrouwen in hun aankoopbeslissing. Dit de conversie een boost en verlaagt tegelijkertijd het retourpercentage.

Credits: Shopware, Scene Editor

AI Copilot | Text to Image

Met "Text to Image" kunnen snel en efficiënt sfeerbeelden voor achtergronden van productpresentaties worden gegenereerd. Op deze manier kunnen winkeliers veel sneller aantrekkelijke productafbeeldingen en productwerelden creëren. Omdat afbeeldingsachtergronden eenvoudig aan te passen zijn, maakt de functie ook flexibele tests en een sterkere personalisatie van de winkelervaring mogelijk. In de afgelopen twaalf maanden heeft Shopware al veel AI-functies voor Shopware-handelaren beschikbaar gesteld, om deze nieuwe grote trend stap voor stap om te zetten in echte meerwaarde voor dagelijks gebruik. "Text to Image" is de twaalfde functie binnen de "AI Copilot", die voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe functies door Shopware.

Credits: Sopware, Text to image

Immersive Elements

De integratie van "Immersive Elements" is een verdere toewijding van Shopware aan het verbeteren van de klantervaring. De oplossing is een app die in samenwerking met het bedrijf Instorier is gemaakt en eenvoudig kan worden geïnstalleerd via de geïntegreerde Shopware App Store. Het omvat elementen die kunnen worden geïntegreerd in de belevingswerelden van Shopware en dient ter verbetering van de visuele productpresentatie, waaronder 3D-spotmarks, parallax-effecten, augmented en virtual reality en meer. Deze integratie van ruimtelijke en meeslepende effecten, die zonder technische kennis kan worden geïmplementeerd, verbetert de klantervaring aanzienlijk en helpt online winkeliers zich sterk te onderscheiden van de concurrentie door een veel meeslependere storytelling.

De samenwerking met Instorier heeft voor Hamann een speciale betekenis. "Wij zien onszelf als een incubator van een open ontwikkelaarsgemeenschap. Op basis van onze open source softwarekern, die het fundament vormt voor onze 3D- en AI-ontwikkelingen, is in samenwerking met Instorier een oplossing ontstaan die een meeslepende ervaring en de volgende generatie van storytelling ook mogelijk maakt op nieuwe apparaten zoals de Apple Vision Pro of de Meta Quest 3.

Tijdens de Community Day gaf de Shopware-klant "YT Industries" de kijkers tijdens een live-demo op het podium direct inzicht in het gebruik van Immersive Elements. Alle nieuwe functies hebben een grote invloed op de positieve zakelijke ontwikkeling en differentiatie van alle B2C- en B2B-handelaren van Shopware.

Sales Agent

Shopware breidt B2B Commerce uit met de nieuwe tool "Sales Agent". Deze concentreert alle activiteiten van salesmedewerkers op één centrale plek. Dit omvat bijvoorbeeld de aangepaste weergave en toegewezen klanten, eerdere interacties, afsprakenplanning, het maken van bestellingen, offertes en bestellijsten voor klanten. Reeds aan de shop gekoppelde CRM-systemen of communicatietools (zoals Outlook) moeten niet worden vervangen. Het gaat er veeleer om deze veel sterker te integreren in het commerce-platform en een alomvattend overzicht van alle gegevens op één plek te bieden ("Single point of truth").

De nieuwe Sales Agent, die vanaf de zomer beschikbaar is, heeft vooral het voordeel dat deze individueel kan worden aangepast aan elke B2B-verkoop en aan de behoeften van medewerkers en salesprocessen, zonder dat zij zich hoeven te verdiepen in complexe enterprise-oplossingen. Dit verhoogt de bereidheid van medewerkers om nieuwe software te verkennen en aan te passen om een snelle en succesvolle implementatie te garanderen.

B2B staat centraal

B2B is een van de belangrijkste focusgebieden van Shopware, benadrukte Sebastian Hamann. Zo zal het marktvolume in het bedrijfssegment tegen 2030 verdrievoudigen. "Dat geldt ook voor Shopware. Inmiddels voert al meer dan 60 procent van onze handelaren ofwel een puur B2B-bedrijf ofwel is actief in zowel B2B als B2C. In de B2B van de toekomst gaat het echter niet alleen om de kwantiteit, vooral komt het aan op een "Connected B2B Sales Experience". "Een voorbeeld hiervan zijn onze Digitale Verkoopruimtes voor de interactie tussen handelaren en klanten. Met de tool zijn bijvoorbeeld videochats in de shop mogelijk voor directe aankoopadviezen."

Waardevolle inzichten

Naast de Shopware-keynote bood de Community Day, die sinds 2011 jaarlijks plaatsvindt, een zeer interessant en waardevol programma. Veel sprekers van Shopware zelf en uit het ecosysteem gaven waardevolle inzichten in de technologie achter de producten, de strategie van het bedrijf en nieuwe trends in de branche. Externe sprekers en branche-experts zoals Michael Schödder (Toyota Deutschland) en Christian Hackmann (Beijer Ref AB) gaven de in totaal 1.500 gasten boeiende impulsen. Naast netwerken en het uitwisselen van ervaringen stond het twee dagen durende evenement vooral in het teken van het gezamenlijk ervaren en bespreken van de grote veranderingen die de onlinehandel doormaakt door de belangrijke technologische veranderingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie en klantervaring.

Over Shopware

Shopware, opgericht in 2000 in Schöppingen, Duitsland, biedt een holistisch omnichannel digitaal handelsplatform met hoge flexibiliteit en een breed scala aan opties voor B2C, D2C en B2B, evenals service-gebaseerde use cases voor complexe bedrijven, voor het MKB en Enterprise bedrijven. Shopware is een van de marktleiders in zijn segment en is bijzonder goed gepositioneerd dankzij zijn positie in de DACH-regio en een snel groeiende Noord-Amerikaanse business. De oplossing is headless, API-first en maakt gebruik van een open source architectuur waarmee webwinkeliers het productaanbod kunnen aanpassen en schalen om een indrukwekkende klantervaring te creëren. Daarnaast vertrouwt Shopware op een wereldwijd netwerk van 1.600 verkoop-, technologie- en oplossingspartners om een robuust ecosysteem te garanderen. Shopware- handelaren genereren momenteel een wereldwijde gecombineerde GMV van meer dan 22 miljard US dollar.