Ai x Itsperfect: genereer in een handomdraai B2B en b2C webshop omschrijvingen

Itsperfect, de softwareoplossing voor fashion brands, lanceert de virtuele AI-assistent waarmee merken in een handomdraai de webshop omschrijvingen voor hun B2B en B2C webshop genereren. Hiermee speelt Itsperfect in op de enorme hoeveelheid artikelomschrijvingen die merken elke collectie opnieuw moeten schrijven voor de webshops richting consumenten, retailers en agenten. “We denken continu na over mogelijkheden om processen slimmer te maken voor onze 400+ merken. Door het inzetten van AI voor artikelomschrijvingen kunnen merken heel veel tijd besparen, agenten, retailers en consumenten goed informeren en de conversie in hun webshops verhogen,” aldus Stefan Methorst, CEO bij Itsperfect.

Hoe werkt de AI-integratie?

De virtuele AI-assistent is beschikbaar in Itsperfect voor zowel de B2B als B2C webshop. Deze werkt op basis van de artikelgegevens en PIM velden die al overzichtelijk in het ERP systeem bij elkaar staan. Gebruikers hebben de keuze om gebruik te maken van de standaard geconfigureerde dataset of om zelf artikelgegevens en PIM velden te selecteren op basis waarvan ze de beschrijving willen genereren. Met een klik op ‘genereer webshop omschrijving’ staat er in enkele seconden een suggestie in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Natuurlijk kan hier nog aan geschaafd worden om de tekst helemaal in eigen stijl te krijgen, voordat de omschrijving live wordt gezet.

Blijf als merk vooroplopen met elk kwartaal een nieuwe release

Itsperfect biedt een cloud based softwareoplossing waarop elk kwartaal wordt doorontwikkeld met nieuwe features en modules, kijkend naar de wensen van zijn gebruikers en ontwikkelingen in de fashion industrie. Na begin april met versie 4.0 een compleet nieuw technisch fundament en een futureproof design te hebben neergezet, stoomt het bedrijf nu in volle vaart door met de release van zo’n 50 nieuwe features in versie 4.1, waarvan de AI-assistent er een is.

Andere features zijn onder andere; een vernieuwde Vendor Portal voor efficiënte communicatie met leveranciers, meer KPI’s in de Vendor Managed Inventory module waarmee je als merk zelf de voorraden in de winkels beheerd, en uitbreidingen in de Shopify integratie. Daarnaast zijn er nu compositiegroepen in PDM om van meerdere materialen als main fabric en voering de samenstelling vast te leggen met het oog op sustainability, versneld inzicht in de deadlines van het critical path in PLM, eigen pakbon lay-out bijvoorbeeld voor diverse Marketplaces, nieuwe features in de kassa, crossdocking bij verkooporders, en de mogelijkheid om toeslagen per kostprijsgroep te hanteren wanneer je gebruik maakt van bonded en non-bonded voorraadlocaties. De nieuwe features zijn vanaf heden beschikbaar en worden automatisch geïnstalleerd bij alle gebruikers.

Over Itsperfect

Itsperfect is de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor fashion brands. Alle belangrijke processen die nodig zijn om een fashionbedrijf te draaien zijn geïntegreerd in één compleet ERP pakket. Met een volledig geïntegreerde B2B shop, eigen Point of Sale (POS), en speciale modules voor Product Lifecycle Management (PLM), Warehouse Management (WMS) en sustainability management. 24/7 bereikbaar via elk device. In de eigen App Store kunnen eenvoudig modules, gebruikers en standaard koppelingen worden toegevoegd met de meest gebruikte boekhoudsystemen, logistieke dienstverleners en e-commerce oplossingen als Shopify, TradeByte en ChannelEngine. Het platform ontwikkelt elk kwartaal nieuwe features en modules en werkt voor meer dan 400 internationale merken. Neem voor meer informatie over Itsperfect contact op met Rob van Lieverloo via [email protected] of 085 016 017 5. Of vraag vrijblijvend een online demo aan via itsperfect.io