Alles wat je moet weten over: Arma

Arma is een kledingmerk dat wordt gekenmerkt door strak minimalisme, innovatief vakmanschap en tijdloze duurzaamheid. De nadruk ligt vooral op hoogwaardige leren stukken, maar ook andere luxe stoffen worden gebruikt. Vooral hun leren en shearling jasjes zijn populair.

Oorsprong

Arma ontstond in 1985 in Armenië toen de oprichter, die toen al meer dan 30 jaar in leer en shearling handelde, kleding begon te ontwerpen van zijn stoffen. Met expertise in stoffen, gemakkelijke toegang en een eigen productieproces, ontwikkelden zij hun expertise in vakmanschap, wat de katalysator werd voor het merk. Dit is in wezen waar het bij Arma om draait: de dualiteit tussen kwaliteitsproductie en design.

Evolutie

In de loop der jaren gaf de oprichter zijn kennis door aan zijn zonen, waardoor het merk een familiebedrijf werd. Omdat het merk zich richt op een lange levensduur in plaats van snelle mode, kon het zich vestigen en internationaal uitbreiden. Tegelijkertijd heeft het merk nog steeds tweederde van het gehele productieproces in eigen handen, naast het ontwerpproces. Vandaag de dag wordt Arma geleid door de broers Maral en Arden Aykaz.

Nieuws

Uitbreiding naar nieuwe markten zoals Azië en de Verenigde Staten is het doel van het merk voor de toekomst, een resultaat van de wereldwijde release van hun webshop. Daarnaast zal de volgende collecties zich richten op upcycling en hoe dit kan worden omgezet in luxe.

Beeld: Arma, eigendom van het merk