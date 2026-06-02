Beetronics heeft Bleckmann aangesteld als zijn nieuwe 3PL- partner voor zijn complexe activiteiten

Bleckmann, specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken, neemt de logistieke operaties over van Beetronics, een specialist in display-oplossingen voor gespecialiseerde industrieën en professionele toepassingen. Beetronics kiest voor Bleckmann vanwege zijn operationele betrouwbaarheid en uitgebreide internationale ervaring.

Het bedrijf bedient gespecialiseerde industrieën en professionele toepassingen in Europa en Noord-Amerika. Fulfilment op die schaal vraagt om een logistieke partner met operationele diepgang en een internationaal bereik. De internationale operaties van Beetronics en het brede logistieke netwerk van Bleckmann in Europa en daarbuiten, bieden de operationele schaal en flexibiliteit die nodig zijn voor aanhoudende groei.

Meer dan een display

Een display van Beetronics is zelden een opzichzelfstaand product. De monitoren en touchscreens zijn geïntegreerd in complete systemen voor een breed scala aan professionele toepassingen, van productielijnen en betaalterminals tot selfservicekiosken, voertuigcockpits en scheepsbruggen. In veel van deze omgevingen dient het display als de primaire interface tussen de operator en de apparatuur. In dergelijke omgevingen mag een display geen bijzaak zijn en is betrouwbaarheid op de lange termijn cruciaal.

Oplossing voor complexe activiteiten

De operaties van Beetronics zijn complexer dan ze op het eerste gezicht lijken. Het bedrijf heeft ongeveer 100 SKU's op voorraad, die sterk variëren in grootte en gewicht. De klantenkring van Beetronics is divers. Sommige klanten bestellen een enkel product voor een specifiek project, terwijl andere bedrijven honderden stuks tegelijk op pallets kopen. Deze leveringen gaan deels via standaard pakketpost, maar vereisen soms ook palletlevering tijdens kantooruren. Duidelijke afspraken over de verzending en de classificatie van de zending zijn daarom noodzakelijk. Hier komt Bleckmann in beeld. Met zijn jarenlange ervaring en wereldwijde logistieke netwerk vindt het bedrijf altijd een oplossing op maat voor de klant. “Onze klanten kopen een display niet als een opzichzelfstaand product. In de meeste gevallen wordt het onderdeel van een veel groter systeem waar bedrijven dagelijks van afhankelijk zijn. Wij beheren daarom de hele keten, van ontwerp en componentenselectie tot productie en eind-levering. Zo garanderen we dat de normen waarvoor onze klanten ons kiezen, overal worden gehandhaafd. Logistiek is daarom geen opzichzelfstaande functie, maar onderdeel van de totale klantervaring. Nu ons bedrijf internationaal blijft groeien, hadden we een partner nodig die de complexiteit van onze operaties kan ondersteunen met behoud van de betrouwbaarheid en operationele flexibiliteit die onze klanten verwachten. Belangrijke eisen tijdens ons selectieproces waren: naadloze API-integratie, serienummerregistratie per zending, ondersteuning voor zowel zendingen van één stuk als grotere palletleveringen, betrouwbare communicatie, een goed begrip van onze operationele vereisten en het vermogen om snel te schakelen. Dat is wat we in Bleckmann hebben gevonden,” legt Leon Pin, COO van Beetronics, uit. “Wat bij Bleckmann vanaf het begin opvalt, is dat ze ons niet in een standaard draaiboek proberen te passen. Ze nemen de tijd om onze operationele realiteit te begrijpen en focussen op wat daadwerkelijk relevant is voor ons bedrijf. De gesprekken zijn pragmatisch en oplossingsgericht. De mensen met wie we werken, hebben zowel de expertise als de beslissingsbevoegdheid om snel te schakelen. Dat geeft ons het vertrouwen dat Bleckmann de juiste partij is,” vervolgt Pin.

Samen groeien

Naast de dagelijkse operationele complexiteit kijkt Beetronics verder vooruit. Het bedrijf groeit jaar na jaar en verwacht de komende jaren verder op te schalen. Daarom is een partner nodig die kan meegroeien zonder een knelpunt te worden. “De verwachting is dat Bleckmann met ons meegroeit. Op dit moment ligt de focus op het op orde krijgen van de operationele infrastructuur: API-integratie, de configuratie van vervoerders per land, de registratie van serienummers, de afhandeling van retouren en de palletstromen,” legt Pin uit. Zodra dit proces goed is ingericht, is het doel dat de logistiek soepel verloopt zonder constante aandacht te vereisen, zodat Beetronics zich kan richten op zijn kernactiviteiten. “We zijn op zoek naar een langdurige samenwerking, en de eerste tekenen geven ons het vertrouwen dat Bleckmann hiervoor de juiste partner is,” zegt Pin.

Logistieke processen moeten altijd de bedrijfsbehoeften ondersteunen. Als een bedrijf groeit of zich op nieuwe markten richt, kan het zijn dat er meer opslagruimte nodig is, of dat een andere geografische regio geschikter wordt of moet worden toegevoegd. “Deze nieuwe samenwerking met Beetronics toont aan dat Bleckmann, naast mode en lifestyle, ook in staat is de logistiek voor de elektronicasector af te handelen. We willen Beetronics bedanken voor hun vertrouwen en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking,” aldus Danny Hofman, Cluster Manager.

OVER Bleckmann Lees meer over Bleckmann op hun bedrijfspagina