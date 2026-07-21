Bellerose: de upstream supply chain nieuw leven inblazen dankzij digitale transformatie

Het Belgische merk Bellerose, een toonaangevend merk in ‘betaalbare premium’ mode, beheert een complex ecosysteem: 25 winkels, 65 leveranciers en meer dan 1.300 productreferenties per seizoen. Ter ondersteuning van de internationale groei en voor het stroomlijnen van de activiteiten, koos het bedrijf voor een transformatie van de upstream toeleveringsketen door de implementatie van het e-SCM Solutions International-platform.

De uitdaging: loskomen van een beperkend intern systeem

Voorafgaand aan deze digitale verschuiving, vertrouwde Bellerose op een intern ontwikkelde beheeroplossing. Hoewel deze oplossing het bedrijf jarenlang goed van dienst was, beperkte het de flexibiliteit steeds meer in het licht van de moderne markteisen:

Handmatige overbelasting: Productieteams besteedden veel tijd aan het invoeren van gegevens en het beheren van grote hoeveelheden e-mails met leveranciers.

Gebrek aan zichtbaarheid: Gefragmenteerde informatie maakte het volgen van zendingen ondoorzichtig en het anticiperen op vertragingen bijna onmogelijk.

Operationeel risico: Het systeem vereiste intensief IT-onderhoud en bood beperkte flexibiliteit ter ondersteuning van de bedrijfsevolutie.

e-SCM: voor een transparante samenwerking

Bellerose koos voor e-SCM vanwege de diepgaande kennis van de specifieke kenmerken van de mode-industrie en de naadloze integratie met het Orli ERP-systeem. Het doel: centralisatie van informatie zodat alle belanghebbenden, van productie tot logistieke dienstverleners, een eenduidig overzicht hebben.

Meetbare voordelen voor beheerste groei

Twee jaar na de implementatie meldt het merk aanzienlijke verbeteringen in de operationele prestaties:

Realtime beheer: Volledig inzicht in de status van zendingen en de naleving van bestelde hoeveelheden.

Meer gemoedsrust: Een drastische vermindering van Excel-bestanden en handmatige opvolgingen heeft de efficiëntie van het team verbeterd.

Verbeterde anticipatie: Eenvoudiger volgen van productieproblemen stelt teams in staat om te handelen voordat deadlines in het gedrang komen.

Logistieke optimalisatie: Strategische consolidatie van orders zorgt nu voor een betere beheersing van de transportkosten.

Traceerbaarheid van leveranciers: Acties van alle 65 leveranciers zijn gecentraliseerd en beveiligd binnen één systeem.

Een menselijke en collaboratieve transformatie

Het succes van het project is geworteld in een effectieve onboarding: Bellerose ondersteunde haar leveranciers bij de adoptie van de tool voor een soepele samenwerking vanaf de eerste dag. Door de standaardisatie van haar processen heeft het merk haar toeleveringsketen omgevormd tot een ware strategische hefboom voor de toekomst.

Bellerose toont aan dat technologie, mits goed ondersteund, de sterkste bondgenoot is voor prestaties in de mode.

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