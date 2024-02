BIRKENSTOCK opent kantoor in Amsterdam

Een opmerkelijk hoofdstuk in het succesverhaal van BIRKENSTOCK in Nederland loopt ten einde en een nieuw hoofdstuk begint. Na bijna vier decennia draagt RELAXOR de distributie over aan BIRKENSTOCK. Sinds 1984 distribueert de multibrand schoenen- en sportartikelenimporteur de producten van het Duitse bedrijf, en sinds 2013 weer exclusief in Nederland. Vanaf 1 juli 2023 zal de uitvinder van het voetbed nu rechtstreeks de Nederlandse markt bedienen – een strategie die het bedrijf ook in andere focusmarkten volgt en de aanwezigheid van het merk en de distributiekwaliteit verbetert. BIRKENSTOCK zal in hartje Amsterdam aan de Sarphatistraat een kantoor en showroom openen.

“Wij willen Hilko Hooijer en zijn team bedanken voor de goede samenwerking en de inzet waarmee RELAXOR ons merk in Nederland al deze zeer lange periode vertegenwoordigt”, zegt Fabio Ortega, Vice President Wholesale Europe bij BIRKENSTOCK. “De enorme groei, die wordt ondersteund door een investering van meerdere miljoenen euro’s in de uitbreiding van onze productiecapaciteiten in Duitsland, en het veranderde consumenten- en distributielandschap maken het voor ons als merk essentieel om dichter bij onze consumenten in onze focusmarkten te staan”.

Om het complete BIRKENSTOCK-verhaal beter over te brengen, ligt onze belangrijkste focus op het opzetten van een sterke DTC-onderneming en een hoogwaardige groothandelsdistributie in Nederland. We zullen onze consumenten het volledige assortiment van BIRKENSTOCK aanbieden, van onze iconische sandalen tot gesloten schoenen, kinderschoenen, professionele producten en andere categorieën. Nico-Mehdi Bouyakhf, Managing Director Europa bij BIRKENSTOCK: “Nu is het tijd om een nieuw hoofdstuk van BIRKENSTOCK in Nederland te openen, waarin we ons aanbod sterker willen afstemmen op de snel veranderende eisen en eisen van de lokale markt. De directe distributie biedt ons de geweldige mogelijkheid om de relaties met onze klanten te verdiepen.”