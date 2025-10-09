Bleckmann en Abercrombie & Fitch Co. breiden strategische samenwerking uit met nieuw distributiecentrum in Columbus, Ohio

Bleckmann, de supply chain- en logistieke partner van 's werelds toonaangevende mode- en lifestylemerken, kondigt met trots een belangrijke mijlpaal aan in zijn partnerschap met Abercrombie & Fitch Co. (A&F Co.). De twee bedrijven zullen in 2026 een nieuw distributiecentrum openen in Columbus, Ohio (VS), wat een belangrijke uitbreiding van hun strategische samenwerking betekent.

"We zijn verheugd de opening van een nieuw distributiecentrum aan te kondigen, wat een belangrijke mijlpaal is in de voortdurende verbetering van onze activiteiten. Deze faciliteit stelt ons in staat om beter aan de veranderende behoeften van onze klanten te voldoen door de efficiëntie te verbeteren, de levertijden te verkorten en onze capaciteit uit te breiden. We zijn trots om samen te werken met Bleckmann, een betrouwbare partner die al jarenlang een belangrijke rol speelt in ons succes", aldus Larry Grischow, Executive Vice President Supply Chain & Procurement bij A&F Co.

Nieuwe faciliteit in Columbus – Ohio

De nieuwe faciliteit, die volgens planning in de zomer van 2026 wordt geopend, ondersteunt de langetermijngroeistrategie van A&F Co. door de fulfilmentcapaciteiten in Noord-Amerika verder te versterken. Het weerspiegelt ook Bleckmanns toewijding aan schaalbare, flexibele logistieke oplossingen die zijn afgestemd op de unieke behoeften van wereldwijde retailmerken.

“We zijn verheugd om onze relatie met A&F Co. te verdiepen door middel van deze belangrijke uitbreiding”, aldus Kurt Pierloot, CEO van Bleckmann. “Dit distributiecentrum zal niet alleen de snelheid waarmee A&F Co. producten op de markt brengt verbeteren, maar ook een robuuste, toekomstbestendige logistieke oplossing bieden die is afgestemd op hun veranderende zakelijke behoeften.”

Volledig pakket aan logistieke en supply chain-diensten

Dit project omvat een gefaseerd implementatieplan om langetermijngroei en flexibiliteit te ondersteunen. Bleckmann zal een volledig pakket aan logistieke en supply chain-diensten leveren, waaronder automatisering, integratie van IT-infrastructuur en aangepaste opties voor het labelen van vervoerders. De samenwerking is gebaseerd op een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) en een implementatieroutekaart. “Dit is een fantastische volgende stap in ons partnerschap”, voegt Quentin Godfirnon, Chief Operational Officer bij Bleckmann, toe. “We werken nauw samen met de teams van A&F Co. om ervoor te zorgen dat elke mijlpaal – van systeemintegratie tot livegang – met precisie en kwaliteit wordt bereikt.”

Over Abercrombie & Fitch Co.

Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) is een wereldwijde, digitaal geleide, omnichannel-speciaalzaak voor kleding en accessoires voor kinderen tot millennials, met assortimenten die zijn samengesteld voor hun specifieke levensstijlbehoeften. Het bedrijf exploiteert een reeks merken, waaronder Abercrombie & Fitch en Hollister, die allemaal streven naar het aanbieden van producten van blijvende kwaliteit en uitzonderlijk comfort die wereldwijde klanten ondersteunen op hun reis om te zijn en te worden wie ze zijn. Abercrombie & Fitch Co. exploiteert meer dan 790 winkels onder deze merken in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten, evenals de e-commerce websites