Bleckmann gaat samenwerken met PDPAOLA om activiteiten in het Verenigd Koninkrijk te versterken en groei te stimuleren

Bleckmann, wereldwijd marktleider op het gebied van supply chain management voor de mode- en lifestyle-industrie, kondigt met trots een strategische samenwerking aan met PDPAOLA, een snelgroeiend sieradenmerk. Deze samenwerking is gericht op het ondersteunen van de expansie van PDPAOLA op de Britse markt via de gespecialiseerde logistieke faciliteit van Bleckmann in Swindon, Verenigd Koninkrijk. Het partnerschap maakt gebruik van de expertise van Bleckmann op het gebied van omnichannel-logistiek om de groei van PDPAOLA in het Verenigd Koninkrijk te versnellen. Het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt momenteel ongeveer 5% van de totale wereldwijde activiteiten van het merk. Naast het Verenigd Koninkrijk zet PDPAOLA zich sterk in voor verdere groei in de Verenigde Staten en Spanje.

“Onze samenwerking met Bleckmann is een belangrijke stap in het optimaliseren van onze logistieke activiteiten, het verbeteren van de klantervaring en het voorbereiden van het merk op het bereiken van het volgende niveau”, aldus Marc Herrero, hoofd logistiek bij PDPAOLA Jewelry. “Met de expertise van Bleckmann op het gebied van D2C-merken en hun bewezen succes, zetten we ons in voor voortdurende verbeteringen om onze klanten een soepelere, betrouwbaardere ervaring te bieden.”

“We zijn enthousiast over de samenwerking met PDPAOLA en trots dat we hun internationale expansie kunnen ondersteunen”, aldus Fernando Sainz, manager bedrijfsontwikkeling bij Bleckmann. “Met onze faciliteit in Swindon, die vorige week met PDPAOLA in gebruik is genomen, zijn we ervan overtuigd dat onze op maat gemaakte logistieke oplossingen zullen bijdragen aan een naadloze klantervaring en de verdere ontwikkeling van het merk in deze belangrijke markt.”

Credits: PDPAOLA

Naast logistieke ondersteuning zullen Bleckmann en PDPAOLA ook samenwerken aan gezamenlijke publiciteitsmogelijkheden, waaronder merkverhalen, podcasts en deelname aan relevante evenementen. Beide partijen streven naar het ontwikkelen van inspirerende contentcampagnes die de kracht en toegevoegde waarde van deze samenwerking benadrukken.

Over PDPAOLA

PDPAOLA is een wereldwijd sieradenmerk dat in 2015 in Barcelona is opgericht door de broer en zus Paola en Humbert Sasplugas, die hun carrières in de architectuur en financiën hebben opgegeven om een nieuwe visie op hedendaagse sieraden te creëren. De sieraden van PDPAOLA zijn ontworpen met het oog op veelzijdigheid en zelfexpressie en combineren een tijdloze stijl met moderne trends. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder 18-karaats goud en halfedelstenen. Wat begon als een digitaal merk, is snel uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf met een sterke fysieke aanwezigheid.

Vandaag de dag werkt PDPAOLA met een team van meer dan 200 mensen in het hoofdkantoor en de ontwerpstudio in Barcelona, waar creativiteit wordt gestuurd door een streven naar duurzaamheid en de integratie van verantwoorde praktijken in de hele waardeketen.

Sinds de opening van zijn eerste flagshipstore in Barcelona in 2021 heeft PDPAOLA een ambitieus internationaal uitbreidingsplan uitgevoerd en beschikt het nu over meer dan 60 winkels op belangrijke locaties wereldwijd. Het merk bereikt klanten in meer dan 90 markten via zijn eigen e- commerceplatforms en een netwerk van meer dan 1.900 verkooppunten van derden, terwijl het zijn aanwezigheid blijft versterken met flagshipstores in grote internationale steden.