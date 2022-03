Bleckmann neemt The Renewal Workshop over en biedt hiermee een volledig circulaire supply oplossing

Bleckmann kondigt de overname van The Renewal Workshop aan

Deze stap maakt deel uit van de ambitie om een ​​volledig circulaire supply chain-propositie te creëren voor de mode- en lifestyleklanten van Bleckmann. De overname van The Renewal Workshop stelt Bleckmann in staat zijn serviceportfolio uit te breiden met uitgebreide vernieuwings- en hergebruikservices (recommerce).

Jurrie-Jan Tap, Chief Business Development Officer bij Bleckmann: “We hebben de afgelopen jaren de ontwikkelingen van The Renewal Workshop gevolgd en bewonderen het indrukwekkende werk van de oprichters en het hele TRW-team. Voor Bleckmann is het uitgebreide Renewal System een ​​aanvulling op onze ambitie om onze klanten duurzamere oplossingen te bieden.”

The Renewal Workshop-oplossing

In de afgelopen zes jaar heeft The Renewal Workshop een eigen systeem ontwikkeld voor het vernieuwen en doorverkopen van producten die anders als afval zouden worden beschouwd. Onderzoek van meer dan 50 productbeoordelingen van verschillende merken, variërend van haute couture tot speciale technische producten, toont aan dat gemiddeld 82% van de producten die als afval worden geclassificeerd, kan worden vernieuwd en doorverkocht.

Door de overname van de technologie-, proces- en milieu impactmethodologie van The Renewal Workshop en deze te combineren met Bleckmann's uitgebreide supply chain expertise, is Bleckmann in staat om circulaire diensten te leveren en merken te helpen toegang te krijgen tot de snelgroeiende recommerce consumenten wereldwijd. Door gebruik te maken van de oplossingen van The Renewal Workshop binnen Bleckmann hebben de mode- en lifestylemerken de mogelijkheid hun ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

“We zijn verheugd dat wij een partner gevonden hebben waarop merken kunnen vertrouwen om echt duurzame circulaire diensten te leveren. Bleckmann heeft de middelen, expertise en toewijding om vernieuwing en recommerce voor de industrie op te schalen”, zegt Nicole Bassett, medeoprichter en mede-CEO van The Renewal Workshop. “Het potentieel voor vernieuwing om een ​​betekenisvol verschil te maken in de klimaatcrisis is reëel. Ons meest recente onderzoek toont aan dat merken een gemiddelde CO2-reductie van 51,5% kunnen bereiken door een bestaand product te vernieuwen in plaats van een nieuw product te produceren. Bleckmann is de ideale partner om elk merk dat zich inzet voor duurzaamheid te helpen hun doelen te bereiken.”

“Het netwerk van Bleckmann maakt hen het perfecte bedrijf om het vernieuwingsproces op zich te nemen. Met hun wereldwijde aanwezigheid kunnen ze voortbouwen op wat we in Europa en de VS zijn begonnen en vernieuwing en recommerce snel en efficiënt ontsluiten”, zegt Jeff Denby, medeoprichter en mede-CEO van The Renewal Workshop. "We hadden geen ​​meer op de missie afgestemde en betrouwbare partner kunnen bedenken om dit werk voort te zetten."

De circulaire retouren

The Renewal Workshop-oplossing voegt waarde toe aan het huidige retourbeheer van Bleckmann. Door een vernieuwing en hergebruik toe te voegen aan de retourverwerking, kan Bleckmann meer waarde creëren en meer producten laten hergebruiken door de merken. De overname stelt Bleckmann ook in staat om recommerce verkoopoplossingen te bieden, waardoor het voor het merk nog makkelijker en efficiënter wordt om de groeiende markt te bedienen.

“Retourbeheer is een belangrijke zakelijk aspect voor onze klanten, zowel financieel als ecologisch. Met The Renewal Workshop van Bleckmann bieden we een nieuwe, geavanceerde manier van retourbeheer, wat leidt tot een hogere toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen, inclusief de eindgebruikers. Door het percentage verkoopbare artikelen te verhogen via recommercekanalen of hergebruik, door upcycling en recycling, bouwen we allemaal aan een betere circulaire toekomst”, voegt Jurrie-Jan Tap, Chief Business Development bij Bleckmann, toe.