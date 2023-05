Bleckmann op de eerste plaats van Emerce100 in de Fulfilment Warehousing categorie

In de achttiende editie van de Emerce100 onder het hoofdstuk Fulfilment Warehousing staat Bleckmann op de eerste plaats. Voor het vierde opeenvolgende jaar scoort Bleckmann 5,5 ster van de maximaal zeven sterren in deze ranking.

Deze speciale jaarlijkse uitgave gaat over hoe beslissers uit de online-industrie de prestaties beoordelen van dienstenleveranciers, is verdeeld over verschillende categorieën. Het bestrijkt een vijftal gebieden: Bureaus, E-business services, Media & Advertising, Software en Venture.

Het is ons gelukt! We hebben de top van onze categorie opnieuw bereikt! Bleckmann is nummer 1 geworden in de Emerce100, editie 2023, in de categorie Fulfilment Warehousing. We zijn er trots op dat we deze erkenning hebben gekregen en zetten ons in om continu te verbeteren en innovatieve oplossingen aan te bieden om te voldoen aan de behoeften van onze e-commerce en omnichannel klanten. Bedankt Emerce voor de erkenning, en felicitaties aan alle andere bedrijven op de lijst. Jurrie-Jan Tap, Chief Business Development Officer bij Bleckmann

Dit jaar werden maar liefst 559 bedrijven onderzocht door Motivaction en de beoordeling werd verrijkt met andere relevante marktdata. In de categorie Fullfilment Warehouding zijn geen echte nieuwe namen, wel aanbieders die na één of twee jaar zonder vermelding weer terug in het overzicht zijn gekomen.

Over Bleckmann

Bleckmann is marktleider in Supply Chain Management (SCM) -diensten voor mode- en lifestylemerken. Het in 1862 opgerichte Bleckmann ontwikkelde zich van een transportbedrijf naar leverancier van volledige supply chain-oplossingen met een specifieke expertise in e-fulfilment. Vanuit haar sterke basis in Europa breidde het bedrijf zich uit naar de VS en Azië, waardoor Bleckmann klanten over de hele wereld van dienst kan zijn. Haar investeringen en uitgebreide ervaring in IT-oplossingen zorgen ervoor dat Bleckmann wereldwijd een uniform platform aan haar klanten biedt. Circa vijfduizend medewerkers staan dagelijks klaar om de klanten van Bleckmann te ondersteunen en hun beloftes na te komen. Met een omzet van 545 miljoen euro heeft Bleckmann de omvang en flexibiliteit om oplossingen van wereldklasse voor haar klanten te bieden.