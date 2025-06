Bleckmann opnieuw in top-10 van LDV top-100

Bleckmann is trots te mogen aankondigen dat we dit jaar zijn gestegen naar de 9e plaats in de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2025, samengesteld door Logistiek.nl en BCI Global. Deze jubileumeditie markeert de 25e keer dat de ranglijst wordt gepubliceerd – en het is voor Bleckmann het derde jaar op rij dat we een plek in de top-10 weten te bemachtigen. De lijst, die traditioneel wordt gedomineerd door logistieke generalisten, beloont steeds nadrukkelijker bedrijven die een duidelijke visie tonen op innovatie en duurzaamheid. Dat we juist op deze punten uitblinken, bevestigt dat onze strategische keuzes hun vruchten afwerpen.

De jury beoordeelt Bleckmann’s smart warehousing-oplossingen als toonaangevend binnen de sector en bekroond die met maar liefst vier sterren. Dit onderstreept onze voortrekkersrol in het toepassen van slimme technologieën en data-gedreven processen binnen onze warehouses, waarmee we zowel efficiency als klanttevredenheid weten te verhogen. "We zijn bijzonder trots op deze erkenning,” aldus Jurrie-Jan Tap, Chief Business Development Officer bij Bleckmann. “Onze inzet op technologische vernieuwing, duurzame groei en klantgerichte oplossingen werpt al jaren zijn vruchten af. Dat we als specialist zo hoog scoren tussen de grootste spelers in de markt, zegt veel over ons team en onze klanten."

Over Bleckmann

Bleckmann is marktleider op het gebied van supply chain management (SCM) voor mode- en lifestylemerken. Bleckmann is opgericht in 1862 en heeft zich ontwikkeld van een transportbedrijf tot een leverancier van complete supply chain-oplossingen met specifieke expertise in e-fulfilment. Vanuit zijn sterke basis in Europa heeft het bedrijf zich uitgebreid naar de VS en Azië, waardoor Bleckmann klanten over de hele wereld kan bedienen. Dankzij zijn investeringen en uitgebreide ervaring in IT-oplossingen biedt Bleckmann zijn klanten wereldwijd een uniform platform. Ongeveer 6500 teamleden staan klaar om de klanten van Bleckmann te ondersteunen en elke dag hun beloften na te komen. Met een omzet van 641 miljoen euro (inkomsten 2024) beschikt Bleckmann over de schaalgrootte en flexibiliteit om zijn klanten oplossingen van wereldklasse te bieden. Ga voor meer informatie naar www.bleckmann.com