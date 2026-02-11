Bleckmann versnelt zijn automatiseringsstrategie en breidt de AutoStore-voetafdruk in zijn magazijnen uit

Bleckmann, expert in supply chain management voor mode- en lifestylemerken, kondigt de 'go-live' aan van een nieuw automatisch opslag- en zoeksysteem (ASRS) op haar locatie in Almelo - Newton (NL). Het nieuwe geïntegreerde goederen-naar-persoon-systeem is een geïntegreerde Kardex AutoStore oplossing met geautomatiseerde verpakkingslijn en biedt een gestroomlijnd alternatief voor traditionele opslag in rekken. Het vermindert de voorraadvoetafdruk drastisch en versnelt tegelijkertijd het picken en verpakken. Het nieuwe systeem is de volgende stap in de automatiseringsstrategie van Bleckmann, die erop gericht is om de schaarste aan arbeidskrachten aan te pakken en het fulfilmentproces soepeler te laten verlopen.

Minder ruimte, meer snelheid

De nieuwe AutoStore gebruikt tot zeven keer minder ruimte dan een traditionele orderverzamelvloer om dezelfde hoeveelheid voorraad op te slaan. Dit vergroot de opslagcapaciteit, waardoor meer SKU's (van meerdere klanten) tegelijk kunnen worden opgeslagen en het risico op voorraadtekorten sterk afneemt. Artikelen worden ook opgehaald door radiografisch bestuurde robots, wat tijd bespaart omdat je niet meer naar picklocaties hoeft te lopen.

De AutoStore maakt deel uit van een geïntegreerde oplossing die minimale menselijke tussenkomst vereist. Deze bestaat uit een geavanceerd transportsysteem van dozenopzetters en een autonoom verpakkingsstation met hoogtereductie van de dozen, wat het fulfilmentproces aanzienlijk stroomlijnt. "Vanaf het moment dat een product de AutoStore binnenkomt totdat het in een doos het magazijn verlaat, is het slechts door één paar handen aangeraakt," legt Kevin Paindeville, directeur magazijnoplossingen en innovatie bij Bleckmann, uit. "Dit verhoogt de productiviteit en vermindert de kans op fouten door minder manipulatie."

Een geïntegreerde oplossing

Door het arbeidsintensieve proces van picken en verpakken te automatiseren, kunnen de klanten van Bleckmann hun klanten latere cut-off tijden bieden voor levering op de volgende dag, naast andere voordelen. Een daarvan is intelligente vraagvoorspelling. "Het AutoStore systeem maakt de populairste artikelen automatisch toegankelijker, zodat ze sneller kunnen worden verzonden," zegt Tom Wijlens, COO Nederland Noord bij Bleckmann. "Het is ook mogelijk om het systeem vooruit te programmeren voor piekverkoopperiodes, zodat de best verkopende artikelen nog sneller beschikbaar zijn - waardoor kostbare tijd wordt bespaard tijdens die extra drukke momenten."

Licht-uit logistiek

Overschakelen op de AutoStore oplossing heeft volgens Tom nog veel meer voordelen: "Het nieuwe systeem vermindert de kans op pickfouten enorm," vervolgt hij. "Het biedt ook uitzonderlijke flexibiliteit en schaalbaarheid. Dit betekent dat we kunnen beginnen met een basisopstelling en deze kunnen uitbreiden wanneer klanten extra capaciteit nodig hebben - bijvoorbeeld tijdens de Black Friday periode - zonder de lopende activiteiten te verstoren." Een ander voordeel van het AutoStore systeem is het lage energieverbruik. Tien werkende robots gebruiken evenveel energie als één stofzuiger. Omdat de robots in het donker kunnen werken, kan er ook energie worden bespaard door de magazijnverlichting uit te schakelen.