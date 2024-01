Buckaroo en Knaken lanceren nieuw partnership in Nederland

Knaken, het bekende Nederlandse crypto platform, heeft vandaag de officiële uitrol van hun nieuwe betaalsysteem 'Settle' aangekondigd. Buckaroo, bekend om haar innovatieve aanpak als betaalplatform, is de eerste Payment Service Provider (PSP) in Nederland die dit systeem zal implementeren, waarmee een nieuwe norm voor cryptobetalingen wordt gezet. De lancering van het partnership tussen beide partijen werd officieel verricht tijdens de Webwinkel Vakdagen 2024.

Knaken heeft een veilig en betrouwbaar platform ontwikkeld genaamd ‘Settle’ waarmee gebruikers met meer dan 150 verschillende cryptovaluta kunnen betalen. Dit systeem maakt directe betalingen mogelijk zonder de noodzaak voor een wallet, waardoor het een pionier is in het vereenvoudigen van transacties met cryptovaluta, waaronder Bitcoin, Ethereum en USDC. Buckaroo faciliteert per vandaag de transacties tussen Settle en de merchant.

Met de introductie van dit partnership maakt ook Rico Verhoeven zijn betrokkenheid als zakenpartner van Knaken officieel kenbaar: ‘Jarenlang keken mensen nogal sceptisch naar kickboksen, net zoals dat nu het geval is met cryptobetalingen. Maar we staan op het punt van een grote verandering. Ik heb altijd vooropgelopen in vernieuwing, zowel in de ring als in mijn zakelijke avonturen. Met 'Settle' laten we zien dat het aangaan van uitdagingen en nieuwe ideeën omarmen echt te gekke dingen kan opleveren’.

Erik Hollander, Chief Commercial Officer van Knaken, benadrukt de kernwaarden van het platform: ‘Veiligheid en betrouwbaarheid zijn de fundamenten van 'Settle'. We zijn verheugd dat Buckaroo, als onze eerste PSP-klant, deze visie deelt en samen met ons de weg effent voor een nieuwe toekomst van betalen’.

In Nederland is maar liefst 10% van de bevolking actief op de cryptomarkt. Steeds meer consumenten handelen in cryptovaluta waardoor ook de vraag naar het verrichten van online aankopen met crypto’s groeit. De samenwerking tussen Buckaroo en Knaken speelt hierop in door de actieve Knaken gebruiker te laten betalen bij e-commerce bedrijven.

De samenwerking met Buckaroo betekent een significant moment voor de adoptie van cryptobetalingen in de Nederlandse e-commerce sector. Met 'Settle' biedt Knaken een directe oplossing voor de groeiende behoefte aan het gebruik van cryptovaluta bij online aankopen.

Maurits Dekker, Chief Commercial Officer bij Buckaroo, erkent de impact van deze stap:

‘We zijn de eerste PSP in Nederland die samen met Knaken betalingen met crypto’s vergemakkelijkt voor webshops. Dankzij de gebundelde techniek van Knaken en Buckaroo, waarbij de cryptobetalingen door Knaken worden verwerkt, kunnen consumenten in de Buckaroo check-out op een veilige en snelle manier betalingen verrichten’.