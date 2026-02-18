C&A werkt samen met Nedap aan de verbetering van omnichannel-activiteiten

Nedap, wereldleider in voorraadzichtbaarheid op artikelniveau, is een samenwerking aangegaan met de Europese modewinkelketen C&A. Het doel is de omnichannel-logistiek te optimaliseren met de Inventory Engine van Nedap. Deze strategische samenwerking maakt real-time tracking en statustoewijzing van e-commerce artikelen mogelijk. Dit vormt de basis voor een responsieve en flexibele retailoperatie, met een hogere voorraadnauwkeurigheid en een betere klantervaring voor Click & Collect (BOPIS).

Met meer dan 1.300 winkels is C&A een Europese omnichannel modewinkelketen. De Click & Collect (BOPIS) service, waarbij klanten online bestellen en in de winkel afhalen, is een belangrijk onderdeel van de klantervaring. Dit model brengt echter operationele uitdagingen met zich mee. Een voorbeeld is wanneer bij cyclustellingen in de winkel per ongeluk artikelen worden meegerekend die gereserveerd zijn voor afhaling. Dit gebeurt als de status van het artikel niet correct is toegewezen.

Om dit proces te verbeteren, implementeert C&A de Inventory Engine van Nedap in zijn e-commerce magazijnen. RFID-leespunten op de verzendlocaties scannen automatisch uitgaande artikelen en wijzen de juiste status toe. Deze informatie wordt in real-time gesynchroniseerd, waardoor Click & Collect-artikelen worden uitgesloten van de voorraadtellingen in de winkel. De implementatie van deze oplossing leidt tot een verbeterde nauwkeurigheid van de voorraadgegevens en een vermindering van operationele verstoringen in de winkels. De data die via de Inventory Engine van Nedap wordt vastgelegd en verwerkt, ondersteunt teams bij het verbeteren van de uniforme winkelervaring voor consumenten. De technologie biedt een betrouwbare en schaalbare basis die aansluit bij de aanhoudende bedrijfsgroei.

“In de moderne detailhandel is de voorraad dynamisch en constant in verandering”, zegt Tom Vieweger, RFID Business Expert bij Nedap. “Winkeliers hebben een architectuur nodig die de real-time beschikbaarheid weerspiegelt, inclusief artikelen die gereserveerd zijn voor e-commerce afhalingen. De Inventory Engine van Nedap biedt dit real-time inzicht op artikelniveau. Hierdoor kan C&A de complexiteit verminderen, online bestellingen met vertrouwen uitvoeren en de naadloze winkelervaring leveren die consumenten verwachten.”

Belangrijkste voordelen:

Voor winkels: Nauwkeurige en betrouwbare voorraadtellingen. Gereserveerde e-commerce artikelen worden uitgesloten van de winkelvoorraad, waardoor telfouten worden voorkomen.

Voor logistiek: Snelle implementatie met plug-and-play hardware zoals de RFID Arch en RFID Plate van Nedap. De implementatie is snel en vereist geen complexe integratie.

Het project start eind 2024 en is binnen enkele weken operationeel. C&A schaalt de oplossing nu op naar zijn bredere omnichannel-infrastructuur.

