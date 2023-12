Casestudy en tex.tracer helpen merken zich voor te bereiden op het Digitale Product Paspoort

De mode-industrie staat onder toenemende druk, zowel van consumenten als regelgevers. Een van de regelgevingen die hierop inspeelt is de Eco-design for Sustainable Products (ESPR) van de Europese Commissie. Het doel hiervan is om transparantie te bevorderen over de sociale en milieueffecten van producten, en consumenten te helpen weloverwogen, duurzame keuzes te maken. Het DPP (officieel: Digital Product Passport) is in het leven geroepen om dit te realiseren. Het paspoort bevat informatie over onder andere productieprocessen, bronnen en de mogelijkheden voor hergebruik, reparatie en recycling van een product. Deze informatie is eenvoudig te raadplegen via een QR-code label of hangtag op het kledingstuk. Consumenten en andere partijen kunnen op elk moment gedurende de levenscyclus van het kledingstuk de gegevens bekijken door de QR-code te scannen. Het is tijd om uw bedrijf hierop voor te bereiden.

Een partnership met een doel

Casestudy en tex.tracer bundelen hun expertise om merken te ondersteunen bij deze nieuwe regelgeving. Als experts in het produceren van duurzame trims en packaging voor de mode-industrie is het logisch dat Casestudy samenwerkt met tex.tracer, experts op het gebied van transparantie in de modeproductieketen. Ze delen een vergelijkbare focus op transparantie en duurzaamheid, en hebben hardwerkende teams die wereldwijde oplossingen bieden aan hun klanten.

Hoe het werkt

Door gebruik te maken van het tex.tracer platform kunnen merken en retailers moeiteloos alle gegevens op één plek vastleggen, waardoor alle product- en leveranciersinformatie overzichtelijk beschikbaar is. De gegevens worden geverifieerd aan de hand van tijd- en geolocatiestempels, peer-to-peer beoordeeld en veilig opgeslagen met behulp van blockchain-technologie. "Tot op heden heeft tex.tracer meer dan 30 miljoen kledingstukken getraceerd en meer dan 1.500 leveranciers aan hun platform toegevoegd, waaronder de fabrieken van Casestudy wereldwijd en hun grondstofleveranciers. Het gebruik van data en technologie om de levensduur van het product te verlengen is een belangrijke volgende stap in onze missie" voegt Bart Westerman, mede-oprichter en COO van tex.tracer, toe. Met de data-oplossing van tex.tracer zorgt Casestudy voor het fysieke aspect van het DPP. Ze produceren hangtags en labels met een QR-code, RFID-chip of NFC-tag. Rogier van der Velde, mede-eigenaar van Casestudy, benadrukt: "Wij hechten veel waarde aan compliance en transparantie in ons bedrijf. Daarom is een partnership met tex.tracer een logische stap naar meer transparantie in de toeleveringsketen voor onze klanten. We hebben een geweldige collectie labels en tags ontwikkeld om het DPP op een nieuwe en frisse manier te communiceren. Ik weet zeker dat onze klanten het hierdoor zullen omarmen".

Samen staan we sterk

Het is duidelijk dat deze nieuwe wet- en regelgeving veel inzet en toewijding zullen vergen van de hele industrie. Daarom is deze samenwerking zo relevant. Casestudy en tex.tracer helpen merken zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving door zich bezig te houden met het vastleggen van gegevens, van grondstof tot eindproduct. Dit maakt de overgang beheersbaarder, zodat we als industrie gezamenlijk kunnen ontwikkelen naar een verantwoordelijke toekomst.

