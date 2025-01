CAST en Greenway Logistics bundelen krachten voor logistieke ondersteuning

CAST tekent samenwerkingsovereenkomst met Greenway Logistics tijdens PREVIEW MEN op 6 januari 2025 in Nieuwegein. Dankzij deze strategische samenwerking kan CAST haar exposanten en leden een breed scala aan logistieke diensten en advies aanbieden, gericht op kostenbesparing, verduurzaming en innovatie binnen de logistieke keten.

Met de oprichting van CAST Logistics, in samenwerking met Greenway Logistics, wordt een service geboden waarmee CAST leden en exposanten toegang krijgen tot logistieke voordeelarrangementen en deskundig advies. Deze diensten omvatten onder andere:

Logistiek advies: begeleiding bij strategische en operationele uitdagingen.

begeleiding bij strategische en operationele uitdagingen. Vervoerdersarrangementen, collectieve overeenkomsten met logistiek dienstverleners.

Benchmarks

Innovatieve en duurzame concepten: oplossingen zoals ‘Consol Box’ en ‘Sample Consolidatie’ die bijdragen aan efficiëntere en groenere logistiek.

oplossingen zoals ‘Consol Box’ en ‘Sample Consolidatie’ die bijdragen aan efficiëntere en groenere logistiek. Marktbegeleiding: ondersteuning bij het betreden van nieuwe externe markten.

ondersteuning bij het betreden van nieuwe externe markten. Voordelen door samenwerking

Een belangrijke focus van CAST Logistics is het bundelen van logistieke stromen. Door samen te werken en dankzij de collectieve contacten met logistiek dienstverleners, kunnen leden aanzienlijk besparen op transportkosten én bijdragen aan een duurzamere logistiek. Dit sluit naadloos aan bij de behoefte van de CAST-community om niet alleen financieel voordeel te behalen, maar ook milieubewust te opereren.

Credits: CAST

Groene logistiek en CO₂-reductie

CAST Logistics introduceert tevens het concept CO₂ Improve, dat bedrijven in de schoenen-, sport- en modebranche inzicht biedt in hun CO₂-footprint en hen helpt deze te verminderen. Met hoogwaardige, door de overheid gecertificeerde monitoringtools ondersteunt CO₂ Improve bedrijven bij het verduurzamen van hun logistieke activiteiten en het voldoen aan toekomstige normen.

Samen sterker

“Deze samenwerking is een logische stap in onze missie om onze leden te helpen bij het verbeteren van hun logistieke processen,” zegt Marijn Verschure, General Manager CAST. “Met Greenway Logistics als partner versterken we onze positie als toonaangevend platform voor kostenbesparing en verduurzaming in de schoenen-, sport-, fashion- en lifestylebranche.”