Cavallaro Napoli is fashion partner van de Ziggo Dome

We zijn trots te melden dat vanaf heden Cavallaro Napoli de officiële fashion partner is van de Ziggo Dome Business Club. Het contract werd deze week getekend voorafgaand aan het concert van de Italiaanse band Måneskin in de Ziggo Dome. Later dit concertseizoen zie je het gehele hospitality team van de Ziggo Dome Business Club stralen in de kleding van het merk Cavallaro Napoli.

Giuseppe Cavallaro, oprichter en eigenaar van Cavallaro Napoli: “Naast onze sport partnerships kijken wij uit naar een mooi partnership in de entertainment branche. Wij zijn zeer vereerd om een bijdrage te leveren aan de totale beleving van de Ziggo Dome Business Club. De kernwaarden en ambities van de Ziggo Dome en Cavallaro Napoli sluiten erg goed op elkaar aan en met deze samenwerking hopen wij een nieuwe doelgroep te bereiken.”

Designs van Cavallaro Napoli worden gekenmerkt door vakmanschap, verfijning en Italiaanse allure. Een zin die naadloos aansluit bij dit merk is de Italiaanse zin “Fare una bella figura”. Dit betekent het maken van een geweldige indruk. Dit sluit perfect aan op de missie van de Ziggo Dome Business Club, namelijk het verzorgen van het meest zinderende 'level of music experience'.

“We kijken uit naar onze samenwerking met Cavallaro Napoli als Fashion Partner van de Ziggo Dome. Beiden partijen identificeren zich met de woorden eigentijds en elegant en hebben oog voor detail en oog voor de toekomst. Elke show willen we een geweldige indruk achterlaten op onze members zodat zij op hun beurt deze beleving kunnen overdragen op hun gasten. Door onze medewerkers te stylen in de kleding van Cavallaro Napoli dragen we volledig bij aan deze beleving.”, aldus Michael Mulder, Sales & Partnerships Manager bij de Ziggo Dome.