Claes Retail Group boekt beste bedrijfsresultaat in laatste 8 jaar

Claes Retail Group (CRG), het moederbedrijf boven Belgische modemerken JBC, CKS, Mayerline, kan terugblikken op een positief 2024. Met een stabiel gebleven omzet (€237m) en een EBITDA van €11,4m is dit bruto bedrijfs-resultaat het beste van de voorbije 8 jaar. Bovendien zijn de resultaten van elk van de 3 merken in 2024 verbeterd tegenover 2023. CEO’s Bart en Ann Claes zijn in de wolken: “Dit hebben wij allemaal te danken aan onze 1.400 medewerkers, en aan onze klanten natuurlijk!” CRG blijft als vanouds investeren door te innoveren. “Wij openen minstens 5 nieuwe en 5 tweedehandsshops, inclusief de combi-winkel in het Nederlandse Sluis, dit keer met de merken Mayerline en CKS onder één dak. Wij zetten AI in om ons voorraadbeheer te optimaliseren, en ook de nieuwe JBC-app gaat live.” Tegelijk viert JBC dit jaar zijn 50ste verjaardag!

Archief beeld Credits: Claes Retail Group

Positieve cijfers voor 2024

Ondanks uitdagende en uiterst volatiele marktomstandigheden kan het Belgische CRG tegenover 2023 opnieuw mooie cijfers voorleggen: een omzet van €237 miljoen – tegenover €240 miljoen in 2023 ​ en een EBITDA van €11,4 miljoen – tegenover €9,6 miljoen in 2023. Die vormen het bewijs van de succesvolle inspanningen van CRG om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Zowel JBC, Mayerline én CKS wisten hun financiële resultaten te verbeteren tegenover 2023. De groep richt zich enerzijds op het verhogen van de bedrijfsefficiëntie van al zijn merken en anderzijds op het investeren in innovaties om op die manier zo dicht mogelijk bij de snel evoluerende markt én de klanten te blijven.

"Niettegenstaande het koopgedrag van de consument onvoorspelbaar is geworden, slagen wij erin onze positie op de markt te behouden door onze Belgische verankering, door te blijven inzetten op de eigenheid die onze afzonderlijke merken zo uniek maken, op de winkelbeleving voor onze klant, en op kwaliteit en duurzaamheid. Dit in tegenstelling tot sommige Chinese webshops, die het niet zo nauw nemen met het naleven van de REACH-regelgeving en nog altijd schadelijke stoffen in bepaalde kledingstukken durven verwerken. En die dan nog eens geen invoerrechten betalen ook. Dit is oneerlijke concurrentie, wij ijveren voor een gelijk speelveld voor iedereen.” Bart Claes, CEO van Claes Retail Group

Transitie naar duurzame mode bij alle CRG-merken

De focus op duurzaamheid, steeds met respect voor de eigenheid van ieder merk, kadert in de bredere ‘Pass It On’-strategie van de Claes Retail Group. Dit alles werd gerealiseerd in 2024:

​ 1. Het ‘Op-Nieuw’-concept van JBC slaat erg aan bij de klanten. Midden april heeft JBC de 7de pop-up shop met tweedehands kinderkleding geopend. CEO Ann Claes: “Met dit concept hebben we echt een voortrekkersrol opgenomen. Door de hoge kwaliteit van onze kinderkleding kunnen we de levensduur ervan verlengen. Onze klanten brengen gedragen stukken binnen en krijgen er een kortingsbon voor in de plaats. Wij controleren de binnengebrachte kleding en als ze aan onze strenge kwaliteitseisen voldoen, gaan ze opnieuw naar de pop-ups waar ze een nieuw leven krijgen.” Met dit vernieuwende concept sleepte JBC in oktober nog de Mercurius prijs van Comeos in de wacht als ‘meest innovatieve retailer van België’. Ann Claes: “We willen in het najaar nog minstens 5 pop-ups openen.”

2. Mayerline Brussels lanceerde in september het sublabel RE-NEW, waarbij o.a. mantels en jeansrokken uit eigen vorige collecties een nieuw leven krijgen als unieke, geüpcyclede kledingstukken.

3. CKS ging voor haar eindejaarscollectie – naast een collab met Belgisch merk ReBELLE Antwerp dat reststoffen gebruikt om pre-loved blazers een nieuw leven te geven – opnieuw een samenwerking aan met verhuurplatform Dressr.

4. Ook de acquisitie van het circulaire denim-merk HNST van eind vorig jaar past volledig in dat plaatje. Ann Claes: “Deze jeansbroeken zijn specifiek ontworpen voor circulair gebruik. Trouwens, dit najaar zal de eerste in eigen huis ontworpen collectie van HNST in de winkels en in onze webshop liggen.”

5. Op strategisch niveau heeft CRG in 2024 beslist een Sustainability Committee in het leven te roepen met onafhankelijke experten. Bart Claes: “Die komen 4 keer per jaar samen om het duurzaamheidsbeleid en de bijbehorende acties kritisch onder de loep te nemen, om de doelstellingen aan te scherpen en verbeterpunten te identificeren.”

Deze inspanningen resulteerden vorig jaar bij de recente ‘Brand Performance Check’ van Fair Wear in de op één na hoogste quotering ‘Good’. Bart en Ann Claes: “Wij zijn heel trots op deze erkenning. Wij zijn immers de eerste en enige Belgische kledingretailer die deze eer te beurt is gevallen. Dat geeft ons energie om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

Bart, Jean-Baptiste en Ann Claes Credits: Claes Retail Group

Ook in 2025 focus op innovatie

JBC lanceerde de ‘Trace This Item’-tool voor de nieuw I AM-collectie, waardoor de klant een uniek inzicht krijgt in het volledige productieproces van ieder kledingstuk, van grondstof tot eindproduct; een eerste stap van CRG naar de toekomstige integratie van Digital Product Passports.

Ook CRG trekt de kaart van AI, en zet deze nieuwe technologie vooral in om bedrijfsprocessen efficiënter te maken en de workload van bepaalde medewerkers te verlichten.

Daarnaast opende de groep eind vorige maand voor het eerst een combi-winkel met CKS en Mayerline, en wel in het Nederlandse Sluis. Bart Claes: “De recente winkelconcepten waarin de drie merken onder één dak verzameld zitten, slaan aan bij het publiek. En daar willen we op verder bouwen, met een nieuw buitenlands avontuur. Daarnaast openen we in België dit jaar nog winkels, al dan niet combi’s: CKS Roeselaere, Mayerline Woluwe, JBC en CKS Rijkevorsel en JBCxCKSxMAY Menen.”