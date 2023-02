Contour Lab en Marie Méro trekken online klantbeleving naar hoger niveau dankzij "digital body type shopping"

Deze Belgische modebedrijven streven samen naar meer inclusiviteit en minder mode afval via artificiële intelligentie. Via de software van Contour Lab geeft Marie Méro automatisch gepersonaliseerd styling advies aan de bezoekers van hun webshop, op basis van lichaamstypes.

Contour Lab zorgt ervoor dat modemerken, na een eenvoudige en snelle onboarding, hun klanten beter kunnen bijstaan om juiste kleding keuzes te maken op de webshop. Uniek is dat mensen online aanbevelingen krijgen over kledingstukken uit de collectie (en niet de maat), op basis van hun eigen lichaamstype. “Miskopen zorgen nog te vaak voor een negatief zelfbeeld en mode afval. Daarenboven wordt 56% van de online kleding bestellingen geretourneerd, waarvan 70% te wijten is aan een slechte fit of stijl. Wij willen modemerken helpen om die uitdagingen op te lossen en enkel items aanraden die op het lijf van de klant geschreven staan. Op deze manier neemt het modemerk ook online de rol aan van een "trusted advisor”, net zoals de shop dame in je vertrouwde boetiek, die juiste kleding items voorstelt omdat ze de klant en het lichaamstype kent.”, zegt Christina Hadinoto, Founder van Contour Lab, die zelf uit de modesector komt als voormalig Marketing Manager.

Beeld: Contour Lab en Marie Méro, eigendom van het merk.

Marie Méro is het eerste Belgische merk dat van start gaat met de innovatieve technologie van Contour Lab, en is daarmee een pionier in het toepassen van “digitale body type shopping”. Op de webshop zullen klanten vanaf nu hun lichaamstype kunnen laten analyseren. Op een gepersonaliseerde en gesorteerde productpagina krijgen ze de kledingstukken van de zomercollectie 2023 te zien die hun lichaamstype het mooist zal flatteren.

Yentl Desmyter, Marketing Manager Marie Méro: “Wij kiezen voor Contour Lab vanuit onze filosofie van het kennen en herkennen van onze klanten. We willen dicht bij de klant staan, niet alleen in onze winkels maar ook op onze webshop. Persoonlijk stijladvies en een excellente service zijn twee van onze belangrijkste pijlers. We geloven in de kracht van AI en Contour Lab, en de meerwaarde die dit brengt voor het bedrijf om onze klanten van accuraat en gepersonaliseerd stijladvies te voorzien.”

Meer nood aan body positivity & duurzaamheid in de modesector

Christina Hadinoto: “Onze missie draait om het stimuleren van meer body positivity en het bijdragen aan een duurzamere modesector. Ons doel is om de huidige manier van shoppen, op basis van enkel trends & maat, te transformeren en van “body type shopping” de norm maken. Dit laatste betekent kleding kopen op basis van het lichaamstype. Het herkennen van lichaamstypes en vooral de juiste styling regels toepassen is echter niet eenvoudig zonder de nodige expertise. Onze innovatieve AI- software leert bij door het surfgedrag van klanten en wordt dus steeds slimmer. Op die manier kunnen we hen steeds beter persoonlijk helpen. En een tevreden klant telt voor twee, daar zijn we van overtuigd.​” In 2022 kon Contour Lab al rekenen op de steun van een VLAIO-subsidie en de start-up accelerators Start it @KBC en Imec Istart. Tegen eind 2023 wil het fashion tech bedrijf tot 10 bijkomende Belgische en Nederlandse modemerken aan boord halen.