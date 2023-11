Courir: Het voorbeeld van gendergelijkheid in de sneakerindustrie

Sinds 1980 profileert Courir zich als marktleider in sportfootwear in Frankrijk en als pionier in gendergelijkheid binnen de sneakerwereld. Met een uitgebreid netwerk van meer dan 320 winkels in Europa en daarbuiten illustreert Courir hoe een onderneming commercieel succesvol kan zijn terwijl het tegelijkertijd een cultuur van gelijkheid en diversiteit bevordert.

Bij Courir is meer dan de helft van het personeel vrouw, een duidelijke weerspiegeling van het bedrijf's toewijding aan gendergelijkheid. Deze inzet voor diversiteit wordt ondersteund doordat Courir gelijke beloning en promotiekansen biedt voor alle geslachten.

Kort samengevat: Vrouwen vormen meer dan 55% van het personeel in de teams van Courir.

Courir Frankrijk heeft voor 2022 een score behaald van 99 punten uit 100 op de index voor gelijke beloning tussen mannen en vrouwen.

Courir's inzet voor ethische praktijken strekt zich uit tot haar hele supply chain. Het bedrijf moedigt leveranciers aan een integriteitshandvest te ondertekenen, wat bijdraagt aan transparantie en aansprakelijkheid.

De internationale expansie van Courir benadrukt de groei van het merk en zijn leidende positie in het bevorderen van gendergelijkheid binnen de mode-industrie. Door gelijke kansen voor professionele ontwikkeling te bieden, onderstreept Courir dat succes en ethische verantwoordelijkheid hand in hand gaan.

De aanpak van Courir laat zien dat commercieel succes niet ten koste hoeft te gaan van sociale waarden. Het bedrijf staat als een inspirerend voorbeeld van hoe organisaties kunnen bijdragen aan een gelijkwaardige samenleving, een ethos dat zowel binnen de modewereld als daarbuiten van onschatbare waarde is.