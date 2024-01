Crocs blinkt uit in het begrijpen van de behoeften van werknemers

Als wereldwijde leider in innovatief schoeisel, weet Crocs voortdurend een voortreffelijke werkcultuur te creëren, met een sterke focus op medewerkerstevredenheid en diversiteit. In 2021 ontpopte Crocs zich als een van de topwerkgevers. Forbes roemde Crocs als een van 'America's Best Employers for Diversity' en 'America's Best Mid-Size Employers'. Dit illustreert de inzet van het bedrijf om een ondersteunende en rechtvaardige werkomgeving te bevorderen.

Het bedrijf geeft prioriteit aan werknemersbetrokkenheid, wat onder meer blijkt uit de indrukwekkende 80% deelname aan de halfjaarlijkse enquêtes. Deze hoge betrokkenheid benadrukt dat werknemers de inspanningen van Crocs om hen echt te begrijpen en een cultuur te creëren die de industriële normen overstijgt, erkennen en waarderen.

Ook de mentale en fysieke gezondheid van werknemers staat hoog op de agenda van Crocs, dat hiervoor een breed scala aan voordelen en ondersteuningsprogramma's biedt. Dit omvat gratis adviesdiensten en een wereldwijd welzijnsplatform, waarbij een holistische benadering van werknemerswelzijn wordt gehanteerd.

Daarnaast is Crocs toegewijd aan verantwoord beheer van de toeleveringsketen, waarbij het bedrijf de hoogste normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en mensenrechten naleeft. Met een strikt auditproces, inclusief correctieve actieplannen en een lijst van goedgekeurde leveranciers, verbindt Crocs zich aan ethische praktijken en handhaaft de internationale arbeids- en mensenrechten standaarden.

Met de focus op deze essentiële gebieden blijft Crocs een leidende rol spelen in de schoenenindustrie, niet alleen met zijn innovatieve producten, maar ook door zijn progressieve werkbeleid en ethische zakelijke praktijken.