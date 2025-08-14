Db Journey gaat samenwerking aan met Bleckmann voor innovatief vernieuwingsaanbod voor reisartikelen

Het bekroonde Noorse bagage- en accessoir merk Db Journey heeft zijn samenwerking met Bleckmann, een toonaangevende leverancier van end-to-end logistieke oplossingen, uitgebreid om een gloednieuw inruil- en wederverkoopprogramma voor producten te lanceren. Via dit initiatief kunnen klanten hun gebruikte reisartikelen, zoals koffers, rugzakken en plunjezakken, inruilen voor winkelkrediet. De geretourneerde artikelen worden vervolgens gerepareerd en gereviseerd door de Renewal Workshop, het team van circulaire mode-experts van Bleckmann, waarna ze opnieuw worden verkocht op de e-commerce site van Db Journey. Dit unieke circulaire concept stelt Db Journey in staat om zijn streven naar een vermindering van de milieu-impact van zijn activiteiten te versterken.

Samen op weg: uitbreiding van een productieve samenwerking

De lancering van deze op maat gemaakte vernieuwingsoplossing markeert de volgende fase in een gevestigde samenwerking met Db Journey, waarvoor Bleckmann sinds juni 2023 de opslag en fulfilment verzorgt. Bleckmann verzorgt momenteel de omnichannel-logistiek voor zowel de thuismarkt van het merk in Noorwegen (vanuit het distributiecentrum van Spedify, onze Scandinavische 3PL-partner in Askim) als voor het Europese vasteland vanuit een van de vestigingen van Bleckmann in Grobbendonk, België. Deze locaties zijn ook de operationele hubs voor het vernieuwingsprogramma van Db Journey. Elk tweedehands artikel wordt bij aankomst grondig geïnspecteerd, waarna het vakkundig wordt gereinigd en indien nodig gerepareerd. De artikelen worden vervolgens teruggeplaatst in het magazijn met een uniek SKU-nummer dat gekoppeld is aan de details van het modelnummer en de staat, zodat online shoppers volledige transparantie krijgen.

Om aan de unieke eisen van reparatie en revisie van reisartikelen te voldoen, moest Bleckmann nauw samenwerken met Db Journey om een vernieuwingsconcept te ontwikkelen dat aan de verwachtingen van de klant zou voldoen en deze zelfs zou overtreffen. Dit omvatte een uitgebreide testperiode, waarin de twee bedrijven voortbouwden op elkaars expertise om een gestroomlijnde en kosteneffectieve oplossing te creëren. “Het is een genoegen om onze samenwerking met Db Journey te versterken ter ondersteuning van zo'n ambitieus circulair initiatief”, aldus Hans Robben, programmamanager voor The Renewal Workshop bij Bleckmann. “We zijn enthousiast over het potentieel van het programma en met zulke getalenteerde en flexibele teams in België en Noorwegen zijn we goed gepositioneerd om het project tot leven te brengen en op te schalen in lijn met de toekomstige groei.”

Implementatie van een end-to-end oplossing voor vernieuwing en wederverkoop

Het inruil- en wederverkoopprogramma van Db Journey zal beschikbaar worden voor alle klanten van het merk in Noorwegen, de grootste afzonderlijke markt, en in heel Europa. Bleckmann wordt verantwoordelijk voor alle back-end activiteiten, vanaf het moment dat de ingeruilde voorraad in het magazijn aankomt tot aan de levering bij de klant thuis. Ondertussen zorgt een sterke samenwerking met het recommerce- en wederverkoopplatform Trove voor een naadloze interface tussen het magazijnbeheersysteem (WMS) van Bleckmann en de website van Db Journey, waardoor een nauwkeurige voorraadbeschikbaarheid en een geïntegreerde online winkelervaring worden geboden.

Circulariteit integreren in logistieke activiteiten

Met zijn bestaande vernieuwingsprogramma's voor merken als COS, Karl Lagerfeld en Coyuchi en zijn diepgaande kennis van de vernieuwing van kleding en accessoires was Bleckmann de ideale keuze om Db Journey te ondersteunen bij zijn eerste stappen op het gebied van circulariteit. Het project is echter geen eenmalige actie. Dankzij de samenwerking tussen vernieuwingsspecialisten en magazijnmedewerkers onder één dak in de distributiecentra van Bleckmann profiteert Db Journey van een volledig geïntegreerd kader voor vernieuwing en recommerce. “Van nieuwe aankoop tot inruil, vernieuwing en wederverkoop: Bleckmann bewijst dat circulariteit naadloos kan worden geïntegreerd in bestaande activiteiten, wat zowel kostenbesparingen als milieuvoordelen oplevert”, aldus Joachim Gund, Chief Transformation Officer bij Db Journey. “Bleckmann heeft ervoor gezorgd dat vernieuwing niet alleen aantrekkelijk is voor klanten, maar ook een waardevolle versneller is in onze groeistrategie.”

Over Db Journey

Db Journey, opgericht in 2009, is een premium merk van outdoor uitrusting en -accessoires uit Noorwegen dat zich richt op het ontwikkelen van de beste producten voor comfortabel reizen. Met een assortiment iconische rugzakken, koffers en accessoires heeft het merk een reputatie opgebouwd voor innovatief design en robuuste productie en heeft het meerdere prijzen gewonnen voor zijn consistent betrouwbare, comfortabele en stijlvolle producten. Db Journey doet zijn naam eer aan en staat nooit stil – het streeft voortdurend naar verbetering van zowel zijn producten als zijn bedrijfsvoering. Db Journey is niet alleen een innovator op het gebied van design, maar ook een gecertificeerde B Corp, met een sterke nadruk op milieu, zodat zijn premium producten een diep respect voor mens en planeet weerspiegelen. Ga voor meer informatie naar dbjourney.com.

Over Bleckmann

Bleckmann is marktleider op het gebied van supply chain management (SCM) voor mode- en lifestylemerken. Bleckmann is opgericht in 1862 en heeft zich ontwikkeld van een transportbedrijf tot een leverancier van complete supply chain-oplossingen met specifieke expertise in e-fulfilment. Vanuit zijn sterke basis in Europa heeft het bedrijf zich uitgebreid naar de VS en Azië, waardoor Bleckmann klanten over de hele wereld kan bedienen. Dankzij zijn investeringen en uitgebreide ervaring in IT-oplossingen biedt Bleckmann zijn klanten wereldwijd een uniform platform. Ongeveer 6500 teamleden staan klaar om de klanten van Bleckmann te ondersteunen en elke dag hun beloften na te komen. Met een omzet van 641 miljoen euro (inkomsten 2024) beschikt Bleckmann over de schaalgrootte en flexibiliteit om zijn klanten oplossingen van wereldklasse te bieden. Ga voor meer informatie naar www.bleckmann.com