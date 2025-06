DB Journey kiest Spedify en Bleckmann als logistieke partner voor de Noorse markt

We zijn trots te kunnen aankondigen dat DB Journey en Bleckmann hun lokale Noorse toeleveringsketen nieuw hebben vormgegeven. In samenwerking met Spedify, onze nieuwe Scandinavische 3PL-partner, zal Bleckmann de Noorse omnichannel-activiteiten distribueren en uitvoeren vanuit het magazijn in Askim. Dit brengt DB Journey dichter bij zijn belangrijkste en grootste klanten. “Bleckmann heeft al indruk op ons gemaakt met zijn warehousing- en fulfilmentdiensten”, aldus Joachim Gund, Chief Transformation Officer bij Db Journey. Matthias Vandecasteele, directeur Sales bij Bleckmann, voegt hieraan toe: “Deze samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijk streven naar hoge normen op het gebied van service, schaalbaarheid en efficiëntie, wat perfect aansluit bij ons doel om de beste logistieke oplossingen aan onze cliënten te leveren”.

Strategische verschuiving

Deze samenwerking markeert een strategische verschuiving naar het leveren van hoogwaardige, schaalbare en op maat gemaakte oplossingen voor klanten. Door moderne logistieke technologie te combineren met een nauwe, praktische opvolging van klanten, streven we naar zowel operationele uitmuntendheid als sterke klantrelaties. Onze activiteiten blijven zich ontwikkelen als onderdeel van een groter kwaliteitsinitiatief dat gericht is op proces-verbeteringen en sterkere routines op elk niveau.

Spedify heeft onlangs verschillende nieuwe klanten aangenomen, wat bijdraagt aan een evenwichtig en gediversifieerd seizoen volume, met als resultaat een betere benutting van de middelen gedurende het hele jaar. Tijdens piekperiodes wordt de Spedify-vestiging in Askim opgeschaald om de toegenomen volumes te verwerken. Het distributiecentrum werkt met een stabiele en schaalbare organisatie en heeft 30 tot 58 mensen in dienst. De activiteiten van DB Journey zijn volledig gebaseerd op de gevestigde systemen, processen en trainingsprotocollen van Bleckmann. Deze opzet is mogelijk dankzij een grondige cross- training van het personeel en de nauwe samenwerking tussen Spedify en Bleckmann.

Contact met de klant

Bleckmann fungeert als eerste aanspreekpunt voor DB Journey. De Noorse activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de Grobbendonk-methode voor sitemanagement van Bleckmann, die de processen weerspiegelt die zijn opgezet om consistentie en kwaliteit te waarborgen. Spedify opereert binnen de IT-omgeving van Bleckmann voor een optimale afhandeling van alle Noorse orders. Spedify zorgt voor een zeer stabiele IT-omgeving en infrastructuur om te voldoen aan de service level agreements van DB Journey. Bleckmann biedt hiervoor advies en operationele ondersteuning. “Deze samenwerking weerspiegelt een vooruitstrevende benadering van logistiek, waarbij de nadruk ligt op samenwerking, technologie en operationele uitmuntendheid om het voortdurende succes van DB Journey in Noorwegen te ondersteunen”, aldus Matthias.

Over Db Journey

Db Journey, opgericht in 2009, is een premium merk van outdoor uitrusting en -accessoires uit Noorwegen dat zich richt op het ontwikkelen van de beste producten voor comfortabel reizen. Met een assortiment iconische rugzakken, koffers en accessoires heeft het merk een reputatie opgebouwd voor innovatief design en robuuste productie en heeft het meerdere prijzen gewonnen voor zijn consistent betrouwbare, comfortabele en stijlvolle producten. Db Journey doet zijn naam eer aan en staat nooit stil – het streeft voortdurend naar verbetering van zowel zijn producten als zijn bedrijfsvoering. Db Journey is niet alleen een innovator op het gebied van design, maar ook een gecertificeerde B Corp, met een sterke nadruk op milieu, zodat zijn premium producten een diep respect voor mens en planeet weerspiegelen.

Over Spedify

Spedify is een moderne logistieke partner die is gebouwd op een gezamenlijke toewijding aan uw succes. We kijken naar elke relatie vanuit een langetermijnperspectief en ondersteunen merken zowel in tijden van groei als in tijden van onzekerheid. In tegenstelling tot traditionele 3PL's die zijn gemodelleerd naar verouderde “magazijnhotels”, biedt Spedify een gestroomlijnd, transparant model dat onderscheid maakt tussen kostenverhogende en winstgevende activiteiten. Onze activiteiten zijn erop gericht om risico's te verminderen, complexiteit te elimineren en voorspelbare kosten te bieden, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Terwijl anderen in moeilijke tijden de meter laten lopen, past Spedify zich aan u aan, waardoor schaalbare groei en langdurig succes mogelijk zijn in een steeds veranderend digitaal handelslandschap.

Over Bleckmann

Bleckmann is marktleider op het gebied van supply chain management (SCM) voor mode- en lifestylemerken. Bleckmann is opgericht in 1862 en heeft zich ontwikkeld van een transportbedrijf tot een leverancier van complete supply chain-oplossingen met specifieke expertise in e-fulfilment. Vanuit zijn sterke basis in Europa heeft het bedrijf zich uitgebreid naar de VS en Azië, waardoor Bleckmann klanten over de hele wereld kan bedienen. Dankzij zijn investeringen en uitgebreide ervaring in IT-oplossingen biedt Bleckmann zijn klanten wereldwijd een uniform platform. Ongeveer 6500 teamleden staan klaar om de klanten van Bleckmann te ondersteunen en elke dag hun beloften na te komen. Met een omzet van 564 miljoen euro (inkomsten 2023) beschikt Bleckmann over de schaalgrootte en flexibiliteit om zijn klanten oplossingen van wereldklasse te bieden. Ga voor meer informatie naar www.bleckmann.com