De bekroonde logistieke oplossing Bscale is nu ook lokaal beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk en Nederland

Bleckmann, een toonaangevende partner op het gebied van supply chain management voor mode- en lifestylemerken, kondigt de uitbreiding van zijn Bscale-oplossing naar het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan. Bscale is het modulaire, plug-and-play-aanbod van Bleckmann op het gebied van opslag en fulfilment, dat is ontworpen om merken van elke omvang te ondersteunen door de toegang tot logistieke diensten op bedrijfsniveau te stroomlijnen. Deze geografische uitbreiding markeert de volgende fase in de groei van Bscale, waardoor meer merken kunnen profiteren van deze innovatieve oplossing.

Vereenvoudigde toegang tot de deskundige logistieke ondersteuning van Bleckmann

Merken die Bscale gebruiken, profiteren van vrijwel onmiddellijke toegang tot end-to-end logistieke ondersteuning zonder de gebruikelijke toegangsbarrières waarmee opkomende mode- en lifestylebedrijven vaak te maken hebben, zoals bijvoorbeeld hoge opstartkosten. In plaats daarvan kunnen ze binnen enkele weken beginnen met verzenden. Een uniek 'pay-as-you-grow'-model zorgt ervoor dat merken alleen betalen voor de diensten die ze gebruiken, waardoor de initiële investeringslasten beperkt blijven.

Tijdens de eerste pilot in het distributiecentrum van Bleckmann in België groeide Bscale van één klant naar meer dan 20. Nu er twee nieuwe regio's zijn toegevoegd, kunnen merken die willen uitbreiden in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de rest van Europa sneller dan ooit toegang krijgen tot de logistieke ondersteuning die ze nodig hebben. Het hele proces is zo intuïtief mogelijk ontworpen, met online aanvragen voor offertes en toegang tot alle service-informatie via een centraal digitaal portaal.

"Bscale is uniek omdat het is ontworpen vanuit het perspectief van modeontwerpers", legt Maxim Sion, Business Development Manager bij Bleckmann en modeondernemer, uit. "We hebben goed gekeken hoe we startende en groeiende merken, die anders misschien zelf hun logistiek zouden regelen of met een algemene dienstverlener zouden werken, het beste kunnen ontlasten. Door toegang te bieden tot dezelfde expertise, infrastructuur en technologie van Bleckmann waar merken als Karl Lagerfeld, COS en Gymshark gebruik van maken, helpen we bedrijven om zich te blijven richten op het opbouwen van hun merk, terwijl wij de logistiek regelen."

Geavanceerde automatisering zorgt voor grote efficiëntieverbeteringen

Een van de belangrijkste voordelen van Bscale is dat je toegang hebt tot meer dan 160 jaar ervaring in modelogistiek van Bleckmann, samen met hoogwaardige logistieke processen en automatisering. Merken zoals luxe handtassenfabrikant Sepi Agari en high-end herenkledinglabel Wolk Antwerp zien hun doorlooptijden steeds verder dalen dankzij de super efficiënte en schaalbare oplossing. Meer snelheid betekent niet dat er op andere vlakken concessies worden gedaan aan de klantervaring. Bovendien hebben klanten van Bscale toegang tot het portfolio van Bleckmann met diensten die extra waarde bieden. Dit zorgt ervoor dat de presentatie van merken perfect blijft, zelfs als hun bereik groter wordt.

Opschalen van een bekroonde logistieke oplossing

Omdat de vraag naar zijn plug-and-play logistieke aanbod blijft groeien, is Bleckmann verheugd om de eerste klanten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland te ondersteunen bij de livegang. Deze uitbreiding is ook bedoeld om merken te ondersteunen die nieuwe markten willen testen zonder de gebruikelijke kosten en risico's. Een merk dat nu bijvoorbeeld vanuit België of Nederland opereert, kan nu een deel van zijn voorraad verplaatsen naar Bleckmanns nieuwe Britse Bscale-hub in Swindon. Deze extra capaciteit wordt ook op basis van 'pay-as-you-grow' geëxploiteerd, waardoor het merk kan opschalen in lijn met de vraag.

Bscale maakt zowel efficiëntere orderafhandeling als gestroomlijnde internationale groei mogelijk en is binnen een jaar na de lancering erkend als een toonaangevende oplossing in de sector. Tijdens de recente 2025 SupplyTech Breakthrough Awards won het de categorie '3PL Solution of the Year', waarmee het zijn positie als technologisch ondersteunde logistieke toolkit voor groeiende merken versterkte. "Bscale is ontworpen als een modulaire oplossing, waardoor merken de volgende stappen in hun groeitraject kunnen zetten in lijn met hun expansie", voegt Maxim toe. "Nu passen we diezelfde modulaire aanpak toe op het aanbod zelf, en we kijken ernaar uit om nog meer merken in meer regio's te ondersteunen bij het realiseren van hun groeiambities."

Over Bleckmann

Bleckmann is marktleider op het gebied van supply chain management (SCM)-diensten voor mode- en lifestylemerken. Bleckmann is opgericht in 1862 en is uitgegroeid van een transportbedrijf tot een leverancier van complete supply chain-oplossingen met specifieke expertise in e-fulfilment. Vanuit zijn sterke basis in Europa heeft het bedrijf zich uitgebreid naar de VS en Azië, waardoor Bleckmann klanten over de hele wereld kan bedienen. Dankzij zijn investeringen en uitgebreide ervaring in IT- oplossingen biedt Bleckmann een uniform platform aan zijn klanten wereldwijd. Ongeveer 6500 teamleden staan klaar om de klanten van Bleckmann te ondersteunen en elke dag hun beloften na te komen. Met een omzet van 641 miljoen euro (inkomsten 2024) beschikt Bleckmann over de schaalgrootte en flexibiliteit om zijn klanten oplossingen van wereldklasse te bieden. Ga voor meer informatie naar www.bleckmann.com