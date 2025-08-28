DeMellier gaat samenwerken met Bleckmann voor logistieke activiteiten

DeMellier, het doelgerichte merk dat bekend staat om zijn bekroonde handtassen, is een samenwerking aangegaan met Bleckmann om zijn logistieke activiteiten te verbeteren. Deze samenwerking is bedoeld om de snelle groei van DeMellier te ondersteunen, aan de seizoen gebonden vraag te voldoen en grote schommelingen in het volume efficiënter te beheren.

De fulfilmentactiviteiten van DeMellier worden versterkt door het strategisch gelegen en gespecialiseerde logistieke centrum van Bleckmann in Rieme (B). Deze samenwerking zal naar verwachting grote voordelen opleveren voor het merk en zijn klanten, zoals:

Seizoen gebondenheid en vraag – met aanzienlijke pieken in de verkoop heeft DeMellier behoefte aan een flexibele en responsieve logistieke aanpak.

– met aanzienlijke pieken in de verkoop heeft DeMellier behoefte aan een flexibele en responsieve logistieke aanpak. Verbeterde service-efficiëntie – als digitaal native merk blijft het verbeteren van de orderafhandeling een prioriteit. DeMellier en Bleckmann zullen zich richten op het stroomlijnen van de activiteiten, het vergroten van de zichtbaarheid van de supply chain en het leveren van een naadloze klantervaring.

– als digitaal native merk blijft het verbeteren van de orderafhandeling een prioriteit. DeMellier en Bleckmann zullen zich richten op het stroomlijnen van de activiteiten, het vergroten van de zichtbaarheid van de supply chain en het leveren van een naadloze klantervaring. Leveringsstrategie – Bleckmann zal de verzendkosten optimaliseren en tegelijkertijd premium en potentiële leveringsopties op dezelfde dag introduceren.

– Bleckmann zal de verzendkosten optimaliseren en tegelijkertijd premium en potentiële leveringsopties op dezelfde dag introduceren. Retourzendingen en technologie – geïntegreerde IT-systemen en een vereenvoudigd retourproces zullen de efficiëntie en klanttevredenheid ondersteunen.

Circulariteit – ter voorbereiding op de EU-wetgeving inzake het verbod op vernietiging van onverkochte goederen, zullen beschadigde retourzendingen door Bleckmann in nieuwstaat worden gebracht, zodat ze weer in voorraad kunnen worden genomen.

“Onze samenwerking met Bleckmann is een belangrijke stap in het optimaliseren van onze logistieke activiteiten”, aldus Nassima Bouziane, Head of Operations bij DeMellier. “Met de expertise van Bleckmann op het gebied van D2C-merken en hun bewezen succes, zetten we ons in voor voortdurende verbeteringen om onze klanten een soepelere en betrouwbaardere ervaring te bieden.”

“Bleckmann is verheugd om de verdere uitbreiding van DeMellier te ondersteunen”, aldus Gill Van Puyvelde, operationeel clusterdirecteur. “Onze logistieke expertise sluit perfect aan bij de groeiende behoeften van dit iconische merk.”

Over DeMellier

DeMellier is een bekroond handtassenmerk dat zich onderscheidt door zijn moderne silhouetten – ontworpen om te empoweren, gemaakt om lang mee te gaan. DeMellier, opgericht in 2017 door Mireia Llusia-Lindh, combineert een eigentijdse stijl met een toewijding aan tijdloos vakmanschap. Alle producten worden op ethische wijze in Europa vervaardigd met gebruik van het beste Italiaanse leer en duurzaam geproduceerde materialen. Empowerment van vrouwen staat centraal in de missie van het merk, wat tot uiting komt in het volledig vrouwelijke ontwerpteam in Londen. Vanuit een sterk doel ondersteunt elk aankoop levensreddende vaccins en medische behandelingen voor kinderen in nood via het permanente liefdadigheidsinitiatief ‘A Bag, A Life’, in samenwerking met SOS Kinderdorpen. Tot op heden heeft DeMellier meer dan 1.500.000 vaccins gefinancierd.