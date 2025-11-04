DHL en Wehkamp verlengen succesvolle samenwerking

DHL eCommerce Benelux en online warenhuis Wehkamp verlengen hun samenwerking. Ter gelegenheid hiervan droeg Wehkamp-CEO Martijn Hagman symbolisch het eerste pakketje van de nieuwe fase in de samenwerking over aan Wouter van Benten, CEO DHL eCommerce Benelux. Dat gebeurde in het sorteercentrum dat DHL onlangs opende in Zwolle naast het distributiecentrum van Wehkamp.

Een partnerschap met een rijke geschiedenis en een innovatieve toekomst

De samenwerking tussen beide bedrijven gaat terug tot 1988, toen DHL nog opereerde onder de namen Van Gend & Loos en SelektVracht. Sindsdien hebben Wehkamp en DHL samen een voortrekkersrol gespeeld in de Nederlandse e-commerce logistiek.

Al in 1994 realiseerden ze samen de eerste next day delivery in Nederland. En in 1995 werd de eerste online bestelling van Wehkamp thuisbezorgd. In de jaren daarna volgden meerdere innovaties, zoals het ophalen van retourzendingen aan huis, de keuze voor een specifiek tijdvenster en de introductie van de bezorgoptie ‘afgesproken plek’ in 2020, inmiddels een vaste waarde in de Nederlandse bezorgwereld.

Vertrouwen en vernieuwing als fundament

Martijn Hagman, CEO van Wehkamp: “Bij Wehkamp geloven we in duurzame samenwerkingen. Met DHL werken we al 37 jaar intensief samen en weten we precies wat we aan elkaar hebben. DHL denkt continu met ons mee en helpt ons onze ambities waar te maken. Meer dan 99% van onze pakketten wordt de volgende dag geleverd, en innovaties zoals ‘afgesproken plek’ dragen direct bij aan hogere klanttevredenheid. Het is daarom logisch dat we de samenwerking graag verlengen, om ook de komende jaren onze klanten de best mogelijke service te bieden.”

Wouter van Benten, CEO DHL eCommerce Benelux: “Samen met Wehkamp zijn we groot geworden in Nederland en komen we dagelijks in alle straten van ons land. En dat al bijna veertig jaar. Wehkamp behoort tot de grootste en meest gewaardeerde klanten waarbij we elkaar uitdagen om innovaties te introduceren op de Nederlandse e-commerce markt.”

Samen verder bouwen aan gemak

De komende jaren blijven DHL en Wehkamp zich samen inzetten voor innovatieve en duurzame bezorgoplossingen. Klanten kunnen hun pakket steeds flexibeler laten bezorgen op een moment en plek die hen het beste uitkomt.

Tegenwoordig biedt Wehkamp levering de volgende dag bij bestellingen tot 23.59 uur, keuze in welk tijdvak een pakket bezorgd wordt en zaterdagbezorging. Daarnaast kunnen klanten sinds een paar jaar kiezen voor same day delivery bij bestellingen vóór 11 uur. Een belangrijk speerpunt blijft het stimuleren van bezorging via pakketkluizen: inmiddels wordt meer dan 40% van de Wehkamp-pakketten door DHL afgeleverd bij een pakketpunt of in een van de 2.500 DHL-pakketkluizen in Nederland.