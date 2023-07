Drie innovatieve manieren om overgebleven materialen te gebruiken

In de modewereld zijn er voortdurend ontwikkelingen op het gebied van materialen, waarbij ontwerpers op zoek zijn naar innovatieve en duurzame materialen. Hoewel veel van deze materialen veelbelovend zijn, is de adoptie ervan in de mode-industrie afhankelijk van verschillende factoren, waaronder beschikbaarheid, kostenefficiëntie, schaalbaarheid en acceptatie door consumenten. Niettemin blijft de zoektocht naar nieuwe, duurzame materialen een belangrijke focus binnen de mode-industrie om bij te dragen aan een meer milieuvriendelijke en verantwoorde toekomst. We belichten drie voorbeelden van innovatieve bedrijven die materialen en de potentie hiervan in de praktijk toepassen.

Postindustriële materialen gebruiken in fashion

Martan is een circulair modemerk uit Amsterdam dat afval uit de luxe hotelindustrie omzet in hoogwaardige kleding. Hun missie is om de mode-industrie te hervormen door de schaalbare overgang naar een circulaire economie te laten zien. Martan is toegewijd aan het upcyclen van materialen tot spannende en hoogwaardige kleding, waarbij milieubewuste alternatieven worden aangeboden die het gebruik van nieuwe materialen overbodig maken. Op dit moment richten ze zich op het upcyclen van bed- en tafellinnen uit luxe hotels in Europa. Daarbij zal het bedrijf blijven werken aan het toevoegen van andere postindustriële materialen binnen hun portfolio. Met deze aanpak streven ze ernaar individuen te inspireren en in staat te stellen duurzame modekeuzes te maken, en zo bij te dragen aan een toekomst waarin het gebruik van nieuwe materialen in kleding als onaanvaardbaar wordt beschouwd.

Credits: Het Hollands Wol Collectief

Verrassende toepassingen van Nederlands schapenwol

Wat kan je doen met 1 miljoen kilo schapenwol die als afval wordt gezien en verbrand? Er bestaat een bedrijf dat al 10.000 kilo heeft verwerkt en gered van de ondergang. Het Hollands Wol Collectief (HWC) verwerkt Nederlands schapenwol tot waardevolle producten. Ze verwerken de wol tot verschillende halffabricaten zoals Designvilt en Woolfill. Ook verrichten ze onderzoek naar de unieke kwaliteiten van Nederlandse wol. Daarnaast zetten ze ook verschillende samenwerkingen op om de wolketen terug te brengen. Hun missie is om alle Nederlandse wol weer een waardevolle bestemming te geven volgens de principes van de circulaire economie met een eerlijke beloning voor iedereen die waarde toevoegt. Bijvoorbeeld om wol als biobased alternatief voor synthetische vulmaterialen zoals Dakron of Fibrefill te gebruiken. Denk aan padding voor jassen en andere textieltoepassingen. Ze komen graag in contact met andere ondernemers en initiatieven.

Na verwerking van de eerste 10.000 kg in verschillende interieurproducten zet het Hollands Wol Collectief nu stappen om op te schalen en een sorteercentrum in te richten. Daardoor kunnen ze nog beter de match maken tussen de verschillende wolsoorten en de mogelijke toepassing.

Credits: By Rockland

Materialen tijdens en na het productieproces

We kijken mee met Sofie Rockland, zij heeft By Rockland opgericht in 2018 met als visie: ‘’Het creëren van modieuze en functionele werkkleding ontworpen door Nederlandse ontwerpers en verantwoord geproduceerd in Europa met behulp van duurzame materialen en werkwijzen’’.

Ze zoeken en implementeren innovatieve materialen die niet schadelijk zijn voor mens of milieu. Daarnaast verminderen ze hun ecologische voetafdruk door de producten zo dicht mogelijk bij huis te produceren. Alle productie vindt plaats in Europa, waarvan 15 procent in Nederland. Ook besteden ze een deel van hun productie uit aan sociale werkplaatsen om de lokale industrie te stimuleren en te ondersteunen.

Hoe past By Rockland dit toe in de praktijk? Ze willen horen wat medewerkers nodig hebben in hun uniformen en welke uitdagingen er moeten worden aangepakt. Het creatieve proces begint altijd met een diepgaande inventarisatie van de behoeften en minimale vereisten van hun klanten. Een toegewijd team van experts werkt nauw samen met de klanten om hun visie te begrijpen en te vertalen naar functionele ontwerpen.

De cirkel is rond: repareren en recyclen van materialen. By Rockland ontwerpt en vervaardigt de uniformen om lang mee te gaan, maar ze weten dat werk belastend kan zijn voor textiel. Daarom repareren ze waar mogelijk beschadigde kledingstukken. Nadat de kleding is afgeschreven en niet meer te repareren is, nemen ze de kleding in om deze te laten vervezelen, om hier nieuwe garens uit te spinnen. Vervolgens maken ze nieuwe items van de oude kleding.

Circular Innovation Collective (CIC)

Deze startups maken deel uit van het initiatief van het Circular Innovation Collective (CIC), dat tot doel heeft om de mode- en textielsector zo snel mogelijk circulair te maken en hoogwaardige werkgelegenheid te stimuleren door middel van innovatieve bedrijfsmodellen. CIC is een samenwerking tussen drie impactgedreven organisaties: Impact Hub Amsterdam, Metabolic en Bankers Without Boundaries, mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, Stichting Doen en de Goldschmeding Foundation.