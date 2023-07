Eerste VMI&AI in Fashion event bij WAIR - Retail Geeks

Het allereerste VMI&AI in Fashion event, georganiseerd door WAIR - Retail Geeks, heeft de kracht van innovatieve oplossingen in de mode-industrie aangetoond. Deskundigen op het gebied van Vendor Managed Inventory (VMI) hebben een diepgaande presentatie gegeven over de implementatie van deze strategie in diverse segmenten. De resultaten waren overtuigend en ondersteunden de eerder bereikte conclusies.

VMI, een samenwerkingsstrategie waarbij de leverancier de voorraad van een retailer beheert, kan voor de betreffende winkelvloer een omzetstijging van 50-75% genereren. Verder kan het een uplift van 20-25% in netto verdiende euro's per jaar opleveren, wat een aanzienlijke invloed heeft op de winstgevendheid. De resultaten van de case studies, gepresenteerd op het evenement, hebben dit onmiskenbaar bevestigd.

Het evenement heeft tevens benadrukt dat de combinatie van VMI en Artificiële Intelligentie (AI) het potentieel heeft om de mode-industrie te transformeren. Deze samenwerking kan leiden tot meer efficiënte en winstgevende bedrijfsmodellen, een essentiële stap in een steeds competitievere en digitalere wereld.

De volgende bijeenkomst van de VMI&AI in Fashion groep vindt plaats op 20 augustus. Het belangrijkste agendapunt is het verkennen van manieren om VMI dieper en breder te integreren in de waardeketens van merken en hun retailpartners. We zijn enthousiast over de mogelijkheden en uitdagingen die dit met zich meebrengt, ook Jan Meerman van Inretail zal aanwezig zijn bij het volgende VMI&AI in Fashion event.