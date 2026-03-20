Efficiëntie in logistiek: Zalando implementeert AI-robots van Nomagic in heel Europa

Zalando breidt de automatisering van zijn logistieke centra sterk uit. Na succesvolle tests worden tot 50 AI-gestuurde robots van techbedrijf Nomagic ingezet in het Europese logistieke netwerk van Zalando om de efficiëntie bij het sorteren en verpakken te verhogen.

Een centraal onderdeel van de samenwerking is de automatisering van een tot nu toe moeilijk proces: de hantering van schoenendozen. Conventionele robotsystemen hebben vaak moeite met losse deksels die verschuiven bij het optillen. De nieuwe ‘Shoebox Picker’ lost dit probleem op met een combinatie van AI-gestuurde beeldherkenning en speciale grijpers die de doos van twee kanten vastzetten. De technologie herkent de vorm en positie van elke doos in realtime en past de grip individueel aan.

De robots nemen het grijpen, scannen en sorteren van artikelen over. Dankzij ‘Computer Vision’ leert het systeem voortdurend bij en past het zich aan het wisselende productassortiment aan. Dit zorgt voor een hoge nauwkeurigheid en korte doorlooptijden in het complexe logistieke proces.

Beeld: Zalando

“De testfase heeft aangetoond dat de robotica van Nomagic uitstekend bij onze eisen past”, zegt Marcus Daute, Vice President Logistics Network bij Zalando. “Gezien onze schaalgrootte hebben we een intelligente automatisering nodig die onze processen ondersteunt. Door eenvoudige, repetitieve handelingen over te dragen aan AI-gestuurde robots, bereiken we de operationele excellentie die onze partners verwachten en creëren we tegelijkertijd ruimte voor de verdere ontwikkeling van onze medewerkers.”

Nadat in het pilotproject al pieken van 100.000 picks per dag zijn bereikt, volgt nu de opschaling. De eerste systemen zijn al in gebruik op de locaties Lahr, Mönchengladbach en Verona (Italië). Verdere eenheden volgen in de logistieke centra in Rotterdam, Stockholm en Parijs, en op de nieuwe locatie in Gießen, die in de loop van het jaar operationeel wordt.

“Zalando is voor ons een partner die openstaat voor de nieuwste automatiseringstechnologieën”, legt Kacper Nowicki, CEO en medeoprichter van Nomagic, uit. “Door de combinatie van AI met fysieke systemen lossen we reële problemen op en transformeren we een bestaand knelpunt in een efficiënt, geautomatiseerd proces.”