Feel Recruitment-oprichters bouwen hybride fashionconcept verder uit met nieuwe locatie

Na 14 jaar ondernemerschap zetten Femke van Eyk en Ellis Vreman een nieuwe stap met hun onderscheidende fashionconcept. In 2012 richtten zij Feel Recruitment op, een gespecialiseerd werving- en selectiebureau binnen de fashion retail. In 2020, midden in een uitdagende periode, volgde de lancering van Feel Fashion: een damesboutique in Tolkamer die al snel uitgroeide tot een echte destination location.

Nu, vijf en een half jaar later, is het tijd voor de volgende fase. Met de verhuizing naar een groter pand in Tolkamer creëren de ondernemers meer ruimte voor beleving, ontmoeting en groei. De kracht van het concept zit in de unieke combinatie van recruitment en retail, waarbij talent, fashion merken en verbinding met klanten samenkomen op één plek.

“Wat ons drijft is het verbinden van mensen en fashion, op een manier die persoonlijk en oprecht is. Met deze nieuwe stap kunnen we die beleving nog sterker neerzetten en verder groeien met alles wat we hebben opgebouwd.” Femke en Ellis

Met deze stap onderstrepen Femke en Ellis hun ambitie om hun positie binnen de Nederlandse fashionbranche verder te versterken en hun community verder uit te bouwen.