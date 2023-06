G-Lab betreedt de Nederlandse markt met PDR2

Het Duitse outwear-kledingmerk g-lab en modebureau PDR2 hebben de handen ineengeslagen om vanaf het komende seizoen SS24 de Nederlandse markt te bedienen.

g-lab staat voor uitgebreide Supreme Weatherwear die moeiteloos eigentijdse mode combineert met high-tech functionaliteit. De zelf ontwikkelde, hoogwaardige en duurzame signature stoffen combineren de typische g-lab eigenschappen zoals waterdichtheid, windbescherming en ademend vermogen met moderne silhouetten en kleuren.

g-lab heeft de afgelopen drie jaar een aanzienlijke groei doorgemaakt in de DACH-regio en breidt zijn activiteiten nu geleidelijk verder uit met een sterke focus op Nederland. PDR2, geleid door Patrick Reijtenbagh en Duncan Ramdas, heeft een bewezen succesvolle geschiedenis binnen de mode-industrie en biedt hun klanten een betrouwbare en toegewijde samenwerking om duurzaam succes te behalen.

We zijn erg enthousiast om met PDR2 samen te werken, omdat ze niet alleen sterke experts in hun markt zijn, maar bovenal dezelfde waarden en doelen met ons delen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen ons groeimomentum kunnen overbrengen naar de Nederlandse markt. g-lab-oprichter en CEO Björn Gericke

PDR2 zegt: "Mensen ontmoeten die echt gepassioneerde ondernemers zijn, ontdekkingsreizigers, met zorg voor anderen, inspireren ons in onze kern. Hand in hand gaan met team g-lab creëert een beweging en positieve energie die we graag willen delen in onze markt. Eerlijk, eigentijds, tijdloze stijlen en kwaliteit zijn een paar van de vele redenen voor ons om trots te zijn g-lab te mogen vertegenwoordigen."

g-lab AW23: Eigentijdse performance-bovenkleding met innovatieve, kenmerkende stoffen

Wat onderscheidt de g-lab collecties eigenlijk van andere spelers? Als geen ander outerwear-merk weet g-lab hedendaagse modethema's te vertalen naar veelzijdige stijlen die in een RTW-collectie kunnen hangen en niet alleen overtuigen door hun look, maar vooral door hun eersteklas prestaties. g-lab's meerlaagse signature-stoffen die voornamelijk gemaakt zijn van gerecyclede of duurzaam gewonnen materialen lijken qua look en feel helemaal niet zo functioneel, maar zijn altijd waterdicht, winddicht en ademend.

Eigentijds, duurzaam & functioneel

Sinds g-lab in 2010 zijn eerste collectie lanceerde, heeft het merk zich gericht op een lange levensduur van het product, superieure materiaalkwaliteit en een duurzame manier van werken. Ze geloven dat 'minder kopen, maar beter kopen' de beste aanpak is om fast-fashion consumentengedrag duurzaam te verbeteren. Het doel is om echte favorieten en klassiekers te creëren voor de garderobes van hun klanten. Ze identificeren zichzelf niet als een ecologisch merk, maar nemen hun verantwoordelijkheid en richten zich op het creëren van een product van de hoogste kwaliteit materialen met een doordachte aanpak - van het sourcen van de vezels tot de uiteindelijke productie. De speciaal ontwikkelde signatuurstoffen bevatten gerecyclede of duurzaam gewonnen materialen, zoals gecertificeerd BCI-katoen, gerecycled polyester, gecertificeerde Lenzing Modal Fiber™ en andere ecologisch geregenereerde materialen. De PrimaLoft® isolatie die ze gebruiken is gemaakt van 100% gerecycled polyester en is 100% dierproefvrij. Ze zijn er vooral trots op dat de hele collectie gemaakt is van meer dan 70% duurzame materialen (buitenkant, voering, vulling, details) en sommige stijlen zijn zelfs gemaakt van meer dan 90% gerecyclede materialen. Alle stoffenleveranciers van AW23 g-lab zijn GLOBAL RECYCLING STANDARD (GRS) gecertificeerd. De g-lab SS24 collectie zal verkrijgbaar zijn in showrooms in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en Frankrijk en op het B2B platform JOOR.