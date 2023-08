G-Star RAW: Achter de schermen van de successen van de deniminnovator

G-Star RAW heeft zijn aanwezigheid in de wereldwijde denimindustrie stevig gevestigd. Als we dieper in de activiteiten van het bedrijf duiken, wordt duidelijk dat elke afdeling bijdraagt aan het algehele succes en de aanpak die door innovatie wordt gedreven.

Hoofdkantoor: Amsterdam

De centrale hub van G-Star in Amsterdam houdt toezicht op een verzameling essentiële functies. Van Marketing tot IT en van Finance tot Retail, elke afdeling werkt voor één enkel doel: voortdurende innovatie.

Design & Product

De ontwerpafdeling van G-Star duikt diep in historische en culturele studies om denimontwerpen te innoveren. Het Product Development-team zorgt, met de expertise van het Atelier in 3D-denimconstructie, voor de kenmerkende stijl van G-Star. Daarnaast werkt de afdeling Quality Assurance samen met andere afdelingen om strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen te handhaven voor alle producten.

Duurzaamheid

Sinds 2006 heeft de afdeling Duurzaamheid milieubewuste praktijken geïntegreerd in het hart van de activiteiten van G-Star. Met een toekomstgerichte aanpak werken ze samen met gespecialiseerde partners aan een duurzame routekaart voor de mode-industrie.

Verkoop en commerciële ondersteuning

De verkoopteams van G-Star zijn wereldwijd actief en spelen een belangrijke rol bij het versterken van de aanwezigheid van het merk. Zij zijn verantwoordelijk voor strategische beslissingen, distributiemethoden en het opbouwen van duurzame relaties met partners. De afdeling Commercial Support versterkt dit verder door als brug te dienen tussen klanten en G-Star.

Toeleveringsketen en logistiek

Een cruciale ruggengraat, de afdeling Supply Chain, zorgt voor de tijdige en efficiënte verplaatsing van G-Star producten wereldwijd. Of ze nu online of in fysieke winkels worden ingekocht, dit team speelt een cruciale rol in de toegankelijkheid van producten voor klanten.

Retail & Verkooppunten

Met een uitgebreid netwerk van meer dan 300 franchisewinkels wereldwijd, zorgt het Retail-team van G-Star ervoor dat elk verkooppunt aansluit bij de ethos van het merk. Dit omvat G-Stars vlaggenschipwinkels, gezamenlijke verkooppunten en speciale hoeken.

Marketing

Het marketingteam is verantwoordelijk voor het uitdragen van het merkverhaal van G-Star en hanteert een veelzijdige aanpak. Van samenwerkingen tot commerciële campagnes, ze positioneren G-Star strategisch in de voorhoede van de denimindustrie.

E-commerce & ICT

G-Star heeft de digitale transformatie omarmd en biedt een gestroomlijnde online winkelervaring voor haar klanten. De afdeling E-Commerce optimaliseert voortdurend de digitale interface, terwijl de ICT-afdeling ervoor zorgt dat de technologische infrastructuur robuust en geïntegreerd is.

In wezen staat G-Star RAW symbool voor gezamenlijke innovatie, waarbij elke afdeling bijdraagt aan de veelgeprezen reis in de wereld van denim. Geïnteresseerden die deel willen uitmaken van de toekomst van G-Star RAW kunnen de mogelijkheden verkennen van hun uitgebreide activiteiten.

Design ontwikkeld door AI Credits: G-Star