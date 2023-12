GAB officieel distributeur Benelux van Clarks

Over Clarks

GAB fashion agency is de nieuwe distributeur geworden van Clarks premium en Clarks Original voor de Benelux. Gab zal dit iconische merk introduceren op de groothandels- en retailplatformen.

Clarks noemt zich 's werelds nummer één in 'everyday footwear', en ontwerpt, produceert en verkoopt meer dan 50 miljoen paar schoenen per jaar. Clarks werd in 1825 opgericht door de broers Cyrus en James. Het bedrijf is nog steeds in privébezit en gevestigd in Street, Somerset, Engeland waar het ooit begon. Vandaag de dag is het een wereldwijd bedrijf dat schoenen verkoopt in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Over GAB

Groep Alain Broekaert of GAB is de officiële verdeler in de Benelux van onder andere Pepe Jeans, Scotch & Soda, Hackett London, Strellson, Karl Lagerfeld, Vingino, Love Stories, JOOP!, arniesays, Façonnable, NA-KD, Calida, Hey Marly, XPOOOS, Josephine & Co, Four Leaves, Slater, Garage Basics, Dolly Sports, Rainkiss, Dockers, Ecoalf, MUD jeans en nu ook Clarks. Het Belgische bedrijf werd opgericht in 1986.