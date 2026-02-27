GXO kondigt partnerschap met Hunkemöller in Nederland aan

GXO Logistics, Inc., 's werelds grootste pure contractlogistieke dienstverlener, kondigt de succesvolle start aan van zijn nieuwe partnerschap met Hunkemöller, een van Europa's toonaangevende lingeriemerken. GXO neemt per 1 januari 2026 de logistieke activiteiten van Hunkemöller in Almere over. Hiermee besteedt Hunkemöller voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis zijn B2B-logistiek uit.

“We zijn er trots op Hunkemöller te begeleiden bij deze belangrijke volgende stap in hun omnichannel-groeitraject”, aldus Willem Veekens, directeur Noord-Europa bij GXO. “De integratie van B2B en e-commerce in een efficiënt, technologisch proces leidt nu al tot merkbare efficiëntiewinsten en een beter serviceniveau voor winkels en klanten in heel Europa. Dit partnerschap versterkt onze regionale aanwezigheid en toont aan dat GXO in staat is om toonaangevende retailers te ondersteunen met schaalbare, toekomstbestendige logistieke oplossingen.”

De 32.000 vierkante meter grote locatie in Almere beschikt over de modernste technologie. Hiertoe behoren een shuttlesysteem voor opslag en bevoorrading en een gerobotiseerde 'shelf-to-person' pickoplossing. Deze verhogen de productiviteit en optimaliseren de goederenstromen. De meerjarige samenwerking ondersteunt het pan-Europese distributienetwerk van Hunkemöller en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de groeiende GXO-campus in Flevoland.

“De eerste uitbesteding van onze B2B-logistiek is een belangrijke mijlpaal voor Hunkemöller”, aldus Nick Gresham, financieel directeur van Hunkemöller. “De expertise van GXO in geavanceerde magazijnprocessen en multichannel-fulfilment maakt een efficiëntere schaalvergroting van onze groei mogelijk, met behoud van onze hoge servicestandaard in heel Europa. Het partnerschap stelt ons in staat ons nog meer te richten op de ontwikkeling, creatie en uitbreiding van ons merk, omdat we kunnen vertrouwen op een betrouwbare logistieke partner die onze groei ondersteunt.”

De expertise van GXO in de detailhandel

In Europa ondersteunt GXO tal van toonaangevende retailbedrijven met end-to-end logistieke oplossingen voor leveringsketens met grote volumes en temperatuurregeling. Met behulp van de modernste technologie, uitgebreide schaalbaarheid en jarenlange branche-ervaring optimaliseert GXO de winkelbevoorrading, omnichannel-fulfilment, value-added services en retourprocessen. Dit garandeert een maximale beschikbaarheid en een naadloze winkelervaring.

