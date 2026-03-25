Hardis Supply Chain en Pandora werken samen aan wereldwijde WMS-transformatie voor modernisering van de toeleveringsketen voor sieraden

Hardis Supply Chain, een wereldwijde leider in software en technologische oplossingen voor de toeleveringsketen, kondigt vandaag een strategisch partnerschap aan met Pandora, 's werelds grootste sieradenretailer qua volume. Dit partnerschap ondersteunt een grootschalige, wereldwijde transformatie van het warehouse management system (WMS). Het initiatief helpt Pandora bij de modernisering en standaardisering van de magazijnactiviteiten in verschillende regio's, als onderdeel van een bredere, end-to-end transformatie van de toeleveringsketen.

Pandora is een uitgebreid moderniseringsprogramma gestart dat ERP, WMS, TMS en wereldwijde visibility-platforms omvat. Het doel is om de snelle groei, duurzaamheidsdoelstellingen en een steeds digitaler retailecosysteem te ondersteunen. Gezien de complexe wereldwijde aanwezigheid — met productiefaciliteiten en distributiecentra in Thailand, Europa en Noord-Amerika, naast een uitgebreid netwerk van externe logistieke dienstverleners (3PL) — had het bedrijf behoefte aan een schaalbare en flexibele basis om de activiteiten over verschillende regio's en kanalen te coördineren.

“We hadden een partner nodig die met ons meebeweegt,” zegt Dawn Swackhamer, vicepresident Global Operations & Planning Technology bij Pandora. “De grote namen kunnen star zijn en bieden weinig ruimte voor maatwerk. Hardis was bereid om te configureren en aan te passen aan onze unieke behoeften, en dat doen ze uitstekend.”

Na een uitgebreide evaluatie koos Pandora voor Hardis WMS vanwege de configureerbaarheid, schaalbaarheid en de partnergerichte aanpak. De oplossing wordt wereldwijd gefaseerd geïmplementeerd, te beginnen in Europa en Thailand. De volgende uitbreiding is gepland voor de zomer van 2026 in het Noord-Amerikaanse distributiecentrum van Pandora. Deze gefaseerde uitrol heeft risico's verminderd, integraties gevalideerd en de operationele gereedheid voor piekvolumes verzekerd.

Kernonderdelen van de transformatie:

Ondersteuning voor complexe distributie met meerdere stromen: Hardis WMS maakt gelijktijdige stromen mogelijk van productie naar distributiecentra en van daaruit naar eigen winkels, franchises, groothandels en B2B-partners. Dit bevordert continue optimalisatie binnen het hele netwerk.

Realtime inzicht en flexibele rapportage: Configureerbare dashboards en rolgebaseerde rapportages bieden end-to-end inzicht in voorraad, doorvoer en prestaties, wat snellere, datagestuurde besluitvorming mogelijk maakt.

Maatwerk afgestemd op het operationele model: Aangepaste toewijzings- en prioriteringslogica stelt Pandora in staat dynamisch te reageren op vraagsignalen, margeoverwegingen en partnerverplichtingen. Dit vermindert incourante voorraad en verhoogt het serviceniveau.

Naadloze integratie met bedrijfssystemen: De WMS-implementatie sluit nauw aan bij de migratie naar SAP S/4HANA en een nieuw transportmanagementsysteem (TMS). Dit waarborgt stabiliteit tijdens piekseizoenen en verbetert de ketencoördinatie.

Een collaboratief ‘One Team’-uitvoeringsmodel: Hardis Supply Chain werkte nauw samen met de teams van Pandora om bedrijfsvereisten te vertalen naar praktijkgerichte oplossingen.

“Een partner die onze business tot in detail begrijpt, maakte het grote verschil,” voegt Swackhamer toe. “Samen hebben we iets ontworpen dat echt voor ons werkt.”

De eerste resultaten omvatten verbeterd realtime voorraadbeheer, een betrouwbaardere nakoming van partnerverplichtingen en efficiëntiewinsten, zoals snellere afhandeling en hogere voorraadnauwkeurigheid. Ook is er een sterkere omzetrealisatie doordat het juiste product op het juiste moment op de juiste bestemming aankomt.