Het Solidarity Selvedge-project

Introductie van het project 'Solidarity Selvedge' - een Turks-Nederlandse samenwerking om een ​​uitwisselingsprogramma op te zetten dat de door de ramp getroffen Turkse textielgemeenschap verbindt met het Amsterdamse denim netwerk.

“Tijdens een diner met de leden van de Turkse Denim Deal-delegatie in Amsterdam, slechts enkele dagen na de aardbeving, spraken we over hoe we - als denim netwerk - de handen ineen konden slaan om de slachtoffers en de bedrijven te helpen” - James Veenhoff, bestuurslid van House of Denim.

Na de rampzalige aardbeving in Anatolië was de eerste zorg om mensen te helpen met voedsel, onderdak en medicijnen. Maar nu ons werkterrein verschuift naar herbouwen, vroegen we ons af hoe we onze solidariteit op langere termijn konden tonen.

Hoe kunnen de partners van House of Denim Foundation, Denim City, Jean School en Denim Deal helpen om perspectief, misschien zelfs hoop te bieden; voor denim- en modestudenten en jonge professionals uit het rampgebied?

"Solidarity Selvedge" is opgericht door de non-profitpartners om te helpen bij het inzamelen van donaties voor slachtoffers van aardbevingen in Turkije en Syrië Deze regio's zijn al tientallen jaren het hart van de textielproductie en de productie van denim.

Solidarity Selvedge, denim met een doel

Samen met partners uit Amsterdam en Turkije bedachten we de ‘Solidarity Selvedge’; een project om fondsen te werven voor een jaarlijks uitwisselingsprogramma dat textielstudenten uit het aardbevingsgebied samenbrengt met studenten van Jean School en het House of Denim Incubator- programma. House of Denim zal de groep Turkse jonge professionals ontvangen in Denim City Amsterdam en een programma op maat verzorgen.

Jeans in beperkte oplage, ontworpen in Amsterdam, gemaakt in Turkije

In nauwe samenwerking met onze partners hebben we een gelimiteerde serie selvedge jeans geproduceerd, die zal worden verkocht om geld in te zamelen voor de financiering van deze uitwisseling. Jean School-studenten ontwierpen de pasvorm en House of Denim incubator-talenten creëerden een uniek 'Richter Scale Tremor'-ontwerp, dat als een stiksel in de achterzak zit.

"Dit subtiele, maar iconische ontwerp verwijst zowel naar de schaal van de aardbeving als naar een hartslag, en symboliseert de impact die we hopen te maken met deze nieuwe verbinding." Na de onmiddellijke noodsituatie moeten we ons richten op het opnieuw opbouwen van het jeugdperspectief: het vormgeven van een toekomst, hoop houden en een carrière in de denim industrie faciliteren.

Samen met lokale textiel- en modeacademies, Kingpinsshow & de House of Denim-community en het NL-Tur-industrie Denim Deal partnership, zullen we een onderwijs- en uitwisselingsprogramma opzetten voor jonge talenten uit Turkije in Amsterdam. - Mariette Hoitink, directeur Stichting House of Denim & het House of Denim Talent Incubator Programma

“Het is geweldig om te zien dat Nederlandse en Turkse spelers uit de industrie samenkomen in dit project. Een prachtige, 100% organic denim werd geleverd door Bossa Denim, met een zelfkant van donker 'peper' rood en crème, een verwijzing naar beroemde producten uit de regio. Bossa, Ereks-BlueMatters, APXpress, Denim City, Jean School en House of Denim steunen dit project pro bono.” - Romain Narcy, Ereks-BlueMatters.

De gelimiteerde oplage van 1000 stuks wordt verkocht voor 250 euro tijdens Kingpins Show Amsterdam, op Denim Days Festival en in de Denim City store + online via het House of Denim IG account.

Dit is de eerste stap op weg naar een langetermijn samenwerking om de volgende generatie uit beide landen te ondersteunen en op te leiden “Towards a brighter blue”. Wil je je aansluiten bij ons doel? Koop een limited edition jeans. Voeg het upcycled logo t-shirt toe, met de hand bedrukt in Amsterdam. Alle opbrengsten van het Solidarity Selvedge-project zullen worden gebruikt voor het uitwisselings- en onderwijsprogramma voor jonge professionals.

Beeld: Mika Jansen

Neem voor meer informatie en als je wilt samenwerken en ons doel wilt steunen, contact op met Mariette Hoitink, Stichting House of Denim: [email protected]