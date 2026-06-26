Hoe heeft Chantelle zijn upstream supply chain getransformeerd dankzij digitalisering?

Met 7 merken, 10.000 verkooppunten en 40 internationaal verspreide leveranciers opereert de Chantelle Group in een bijzonder complexe logistieke omgeving. Om haar groeidoelstellingen te ondersteunen en tegemoet te komen aan de eisen van een voortdurend evoluerende omnichannelmarkt, heeft de groep een structurele digitale transformatie van haar upstream supply chain doorgevoerd met de implementatie van het platform van e-SCM Solutions International.

Een duidelijke realiteit: versnipperde data brengt kosten met zich mee

Voor de start van het project was het beheer van bestellingen gebaseerd op een kwetsbare combinatie van verschillende tools: Excel-bestanden, e-mails en telefoongesprekken met leveranciers. Deze versnippering maakte een globaal overzicht vrijwel onmogelijk. Fouten stapelden zich op, beslissingen werden genomen zonder volledig inzicht en operationele teams besteedden een groot deel van hun tijd aan tijdrovende opvolgingstaken met beperkte toegevoegde waarde.

Dit gebrek aan centralisatie had ook directe financiële gevolgen. Zonder betrouwbare opvolging van goederenstromen was de groep geneigd om aan het begin van campagnes grote hoeveelheden in te kopen, wat onnodig leidde tot hogere behoeften aan werkkapitaal.

e-SCM als ruggengraat van de supply chain

De implementatie van e-SCM bracht precies wat ontbrak: één enkel, veilig en gedeeld referentiesysteem voor alle betrokken partijen in de keten. Dankzij de naadloze integratie met het bestaande informatiesysteem biedt de oplossing vandaag end-to-end zichtbaarheid op elke bestelling, van creatie tot levering.

Dat is precies waar Jean Michel DELPERIE, Supply & Logistics Director, naar op zoek was: "We hadden behoefte aan een collaboratieve en realtime tool om onze data te beveiligen."

De samenwerking met leveranciers, die vroeger tijdrovend en foutgevoelig was, is nu gestructureerd en gecentraliseerd. Teams beschikken over realtime bijgewerkte informatie, waardoor zij beter kunnen anticiperen, prioriteiten kunnen stellen en beslissingen kunnen nemen.

Concrete voordelen op elk niveau van de organisatie

De impact van e-SCM is zichtbaar op drie verschillende niveaus.

Op operationeel niveau realiseerden de supply chain teams een productiviteitswinst van 20%. Door de afschaffing van handmatige opvolgingen en de centralisatie van gegevens kwam tijd vrij voor activiteiten met een hogere toegevoegde waarde.

Op financieel niveau maken geautomatiseerde rapportages een betere voorspelling van kasuitstromen mogelijk, evenals een efficiënter beheer van goederen in transit en een optimalisatie van aankoopstromen op basis van de werkelijke bedrijfsbehoeften. Het werkkapitaal wordt beter beheerst en de samenwerking met de financiële afdeling is aanzienlijk verbeterd.

Op strategisch niveau beschikt de groep nu over een globale zichtbaarheid van haar goederenstromen, een beter vermogen om leveranciersrisico's te anticiperen en volledige traceerbaarheid van bestelling tot levering. Dit zijn essentiële troeven om een ambitieuze omnichannelstrategie in 79 landen te ondersteunen.

Een transformatie gedragen door de hele organisatie

Het succes van het project ligt ook in de manier waarop het werd uitgevoerd. De betrokkenheid van de business teams, IT-afdelingen en leveranciers was essentieel om een succesvolle adoptie en effectieve implementatie te garanderen.

Door interne processen te harmoniseren en alle stakeholders te aligneren rond één gemeenschappelijk referentiesysteem heeft Chantelle de basis gelegd voor een veerkrachtige, flexibele en prestatiegerichte supply chain.

Het resultaat is een duurzame transformatie met operationele, financiële en organisatorische voordelen die blijven groeien naarmate de teams de nieuwe tools en processen verder integreren.