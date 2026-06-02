Hoe heeft Intersport zijn upstream supplychainstrategie herzien?

De Intersport-groep moest haar supplychainstrategie herzien als gevolg van de opeenvolgende crises rond Covid-19 en het wereldwijde transport, met een sterke focus op supplier relationship management. Om deze transformatie te ondersteunen, koos de groep voor de e-SCM-oplossing.

De belangrijkste doelstellingen van deze herstructurering waren het versterken van de samenwerking met leveranciers, het implementeren van transparante processen en het ontwikkelen van oplossingen om potentiële problemen tijdig te anticiperen.

Vereenvoudiging van operationele processen

Tijdens de Covid-periode werd de groep geconfronteerd met een dagelijkse stroom van e-mails. Hierdoor werd het belang van het centraliseren van informatie duidelijk om de betrouwbaarheid van gegevens te waarborgen.

Dankzij de oplossingen van e-SCM konden de Intersport-teams hun operationele processen stroomlijnen en de communicatie tussen alle betrokken partijen verbeteren, terwijl handmatige gegevensverwerking werd beperkt.

Gegevens worden automatisch, nauwkeurig en volledig uit het ERP-systeem verzameld om de volledigheid van leveranciersorders te garanderen. De automatisering van transportstromen maakt een betere behoefteplanning mogelijk en verhoogt de operationele efficiëntie.

Het platform biedt teams een tool die beter onderbouwde besluitvorming ondersteunt dankzij realtime zichtbaarheid.

Hoe een transformatie succesvol beheren met e-SCM?

Communicatie werd gedurende het hele project geïdentificeerd als een kritische succesfactor. Verschillende best practices werden toegepast, waaronder het anticiperen op behoeften, het betrekken van interne en externe stakeholders en het verzekeren van hun draagvlak voor de veranderingen.

De betrokkenheid van diverse stakeholders, zowel intern (sourcing, aankoop, supply planning, boekhouding en magazijnen) als extern (leveranciers en expediteurs), was essentieel voor het succes van het project. De tool werd ontworpen om gestructureerde en efficiënte interactie tussen al deze partijen mogelijk te maken.

Ook de technische dimensie kreeg bijzondere aandacht. Een efficiënte integratie tussen informatiesystemen was noodzakelijk om inconsistenties te voorkomen. Daarnaast speelden leveranciers een cruciale rol; hen begeleiden bij de adoptie van de nieuwe tools was een belangrijke succesfactor.

"Het koppelen van informatiesystemen is een cruciaal technisch aspect om misalignment tussen platformen te voorkomen. Het is een technologische uitdaging op het gebied van beveiliging die met e-SCM succesvol werd aangepakt." - Pascal Saint-Pierre, Business Developer, e-SCM

Ondanks de complexiteit werd het project binnen een relatief korte termijn gerealiseerd: een implementatiefase van zes maanden, gevolgd door drie tot vier maanden voor de volledige uitrol. Deze periode kwam overeen met de tijd die nodig was om alle leveranciers aan boord te krijgen. Dankzij deze efficiënte uitrol kon de groep haar beoogde volumedoelstellingen binnen twee seizoenen, oftewel slechts één jaar, bereiken.