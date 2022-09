Hoe Reinhard Frans de crisis doorkomt

In 2012 is Reinhard Frans begonnen met het produceren en verkopen van prachtige handgemaakte herenschoenen voor een betaalbare prijs. Dit is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Na een lange familietraditie van werken met de beste schoenenfabrikanten en de ervaring hiervan werd de eerste winkel in Apeldoorn een feit. Onder bezielende leiding van Reinhard en zijn twee zoons is Reinhard Frans een bekende schoenenmerk geworden.

De kracht en succes van Reinhard Frans ligt o.a. in de uiterste efficiënte supply chain. Alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Van inkoop tot verkoop. Het leer wordt enkel gelooid bij Europese leerlooierijen. De productie wordt volledig in het atelier van Reinhard Frans uitgevoerd door zeer ervaren ambachtelijke schoenmakers. Het logistieke proces zorgt voor een efficiënte levering naar hun eigen winkels en naar de eindgebruiker, zonder onnodige tussenschakels en distributiecentra. Een groot voordeel hiervan is uiteraard dat Reinhard Frans financieel minder te lijden heeft gehad tijdens de Covid periode en zelfs nu tijdens de recessie, waar de hoge kosten bedrijven belemmeren te kunnen ontwikkelen, is Reinhard Frans in staat zijn productie te verhogen en financieel gezond te blijven. “Uiteraard moet dit tot in het uiterste detail geleid worden, zodat je altijd op tijd bent wanneer het even mis kan gaan.” zijn de woorden van Jasper Withaar de huidige CEO en Co-founder. Je moet continu de markt onder de loep nemen en anticiperen. Dat is de enige manier om te kunnen blijven bestaan en groeien in deze moeilijke tijden.

De vraag naar Reinhard Frans Schoenen is groot. Zowel in binnen- en buitenland. Door de succesvolle webshop van Reinhard Frans zijn de schoenen ook onderweg naar overzeese bestemmingen. Onder andere door veel aandacht op de bekende Social Media platformen zijn de schoenen van Reinhard Frans erg in trek bij buitenlandse liefhebbers. Ook hier wordt de webshop in eigen beheer bestiert door enthousiaste medewerkers die de klanten van de webshop behandelen alsof ze persoonlijk voor ze staan. "Een persoonlijke benadering en service is een must!" zegt Jasper. Om deze reden moeten de klanten ook online behandeld worden op de Reinhard Frans werkwijze. Een kopje koffie is wat lastig, maar de klant dient juist te worden geadviseerd en het aangeschafte product dient snel en correct te worden opgestuurd.

Dit succes wordt uiteraard ook bereikt door bevlogen medewerkers in de fysieke winkels van Reinhard Frans. Door het juiste advies te geven aan de klant bij hun aankoop van een prachtig paar (of paren) Reinhard Frans Schoenen en allerhande onderhoudsmiddelen, blijven de klanten terugkomen. Veelal met introducees die later ook weer terugkomen.

Alle medewerkers worden betrokken in de ontwikkelingen van Reinhard Frans. Hierdoor zijn ze meer betrokken met het merk en nog enthousiaster over Reinhard Frans. Naast de collecties schoenen die terug zijn te vinden in de winkels en webshop, maakt het Custom Made programma het mogelijk om op basis van bestaande Reinhard Frans schoenen de modellen aan te passen qua maat, leest, wreefhoogte, kleur, materiaal etc. Op deze manier bestaat er altijd de mogelijkheid om een uniek paar Reinhard Frans schoenen samenstellen.

Juist het persoonlijke, de ambacht en de innovatie te koppelen aan een betaalbare prijs is de kracht van Reinhard Frans.

Beeld: Reinhard Frans, eigendom van het merk