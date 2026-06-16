IAF lanceert manifest voor slimme, productieve en duurzame kledingproductie

De International Apparel Federation (IAF) lanceert haar manifest voor slimme, productieve en duurzame kledingproductie, ontwikkeld door het IAF Business Innovation Committee (BIC). Het manifest stelt dat de grootste verliezen in de kledingindustrie niet zozeer in de productiekosten zitten, maar in systemische inefficiëntie. Denk hierbij aan overproductie, overtollige voorraden, afprijsrondes, verloren kapitaal en operationele frictie in de toeleveringsketen.

De industrie staat onder toenemende druk door marktvolatiliteit, digitale transformatie, duurzaamheidseisen en veranderende bedrijfsmodellen. Daarom roept het manifest op tot een fundamentele verschuiving. De focus moet niet langer liggen op traditionele inkoop tegen de laagste stukprijs, maar op end-to-end productiviteit, kapitaalefficiëntie, veerkracht en slimmere samenwerking in de toeleveringsketen.

“In een tijd waarin de industrie van meerdere kanten onder druk staat, zijn stapsgewijze verbeteringen niet langer voldoende,” aldus Cem Altan, voormalig voorzitter van de IAF.

“De toekomstige concurrentiekracht van kledingproductie hangt af van het vermogen om productie beter af te stemmen op de vraag, voorraadrisico's te verminderen en waarde te creëren door slimmere, meer collaboratieve systemen,” zegt Matthijs Crietee, secretaris-generaal van de IAF.

Een centraal concept in het manifest is slimme flexibiliteit: het vermogen om productie, planning, informatie en prikkels beter af te stemmen op de daadwerkelijke vraag. Het document benadrukt het groeiende belang van uitstelstrategieën en de toepassing van technologie in eerdere productiefasen. Ook de geïntegreerde samenwerking tussen textiel- en kledingproducenten en nieuwe commerciële modellen die prikkels in de waardeketen beter op elkaar afstemmen, zijn cruciaal. Het manifest benadrukt ook de strategische rol van fabrikanten als regisseurs van flexibiliteit en waardecreatie, in plaats van als inwisselbare leveranciers in puur transactionele relaties.

Ter ondersteuning van de implementatie introduceert het manifest een praktisch raamwerk gebaseerd op drie fasen:

Definiëren – een gezamenlijke richting en principes vaststellen

Mogelijk maken – pilots, demonstraties, experimenten en implementatie bevorderen

Standaardiseren – een gemeenschappelijke taal, meetmethoden en schaalbare industriepraktijken ontwikkelen

Het initiatief bouwt voort op de IAF-ITC-studie ‘Under the Banyan Tree: Buyers and Suppliers in Fashion’ en gebruikt het 5C-raamwerk – Contracten, Kapitaal, Capaciteitsopbouw, Gemeenschappelijke middelen en Creatieve markt – als leidraad voor collectieve actie.

De IAF nodigt fabrikanten, merken, textielproducenten, technologieleveranciers, investeerders, beleidsmakers en brancheorganisaties uit om het manifest te omarmen en bij te dragen aan de transitie naar een slimme, productieve en duurzame kledingproductie.

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