IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH (IIC) bevestigt wijzigingen in de Raad van Bestuur na Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2025

IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH (IIC) hield op donderdag 4 september 2025 haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in Noordwijk aan Zee, Nederland. Tijdens deze bijeenkomst is de samenstelling van de Raad van Bestuur vastgesteld.

Herverkiezing van Corinne Gensollen, Rick White en Volfango Bondi

Alle dertien aangesloten bedrijven van IIC waren vertegenwoordigd. De afgevaardigden stemden unaniem in met de herverkiezing van Corinne Gensollen (directeur internationale zaken INTERSPORT Frankrijk), Rick White (onafhankelijk bestuurslid) en Volfango Bondi (directeur INTERSPORT Italië), elk voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Benoeming van Patrick Bundeli en Thomas Storck

Daarnaast zijn unaniem twee nieuwe leden benoemd in de Raad van Bestuur: Patrick Bundeli (CEO INTERSPORT Zwitserland) en Thomas Storck (CFO en vice-CEO INTERSPORT Duitsland). Laatstgenoemde volgt Alexander von Preen op, die na vijf succesvolle jaren terugtreedt. Hij zal zich voortaan volledig richten op zijn rol als CEO van INTERSPORT Deutschland e.G.

Alexander von Preen treedt terug

Alexander von Preen licht toe: “Na vijf intensieve en succesvolle jaren waarin ik heb bijgedragen aan de transformatie van IIC, is het juiste moment gekomen om mijn taken als vicevoorzitter en bestuurslid neer te leggen. Ik concentreer mij voortaan volledig op mijn functie als CEO van INTERSPORT Deutschland e.G. Met onze strategie BEST IN SPORTS: UP FOR FUTURE zetten we de groei op de Duitse markt voort, zowel via organische als anorganische expansie. In lijn met goed bestuur draag ik mijn positie met vertrouwen over aan mijn collega en land-CEO Thomas Storck.”

IIC is tevens verheugd om de herverkiezing aan te kondigen van Corinne Gensollen als voorzitster van de Raad van Bestuur en van Pontus Petersson (CEO INTERSPORT Zweden en Denemarken) als vicevoorzitter. Beiden zijn benoemd voor een termijn van één jaar.

Tom Foley kijkt uit naar de samenwerking

Tom Foley, CEO van IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH (IIC), zegt daarover: “Nu we de volgende fase van onze wereldwijde groei ingaan, kijk ik ernaar uit om samen te werken met Corinne Gensollen en deze vernieuwde Raad van Bestuur. Deze raad beschikt over diepgaande ervaring binnen onze sector en een sterke toewijding aan het merk INTERSPORT. Onze hechte band met lokale sportgemeenschappen, gecombineerd met krachtige samenwerkingen in onze markten en met strategische merken, stelt ons in staat om consumentenbinding en innovatie naar een hoger niveau te tillen. Zo blijft INTERSPORT wereldwijd ‘at the Heart of Sport’.”

Corinne Gensollen ziet kansen voor groei en innovatie

Corinne Gensollen, voorzitster van IIC, vult aan: “Het is een eer om herkozen te zijn als voorzitster van IIC, en ik ben dankbaar voor het blijvende vertrouwen van mijn collega’s. Het is een voorrecht om samen te werken met zo’n sterk en toegewijd internationaal bestuursteam.

Ik zie uit naar de samenwerking met onze nieuwe vicevoorzitter, Pontus Petersson, CEO van INTERSPORT Zweden en Denemarken. We willen voortbouwen op het momentum van de afgelopen drie jaar en tegelijkertijd onze samenwerking met de 25 nationale organisaties verder intensiveren.

Met de komst van onze nieuwe CEO, Tom Foley, ligt de focus op de verdere transformatie van onze groep. We streven naar hernieuwde groei in al onze markten en willen de impact van onze strategische partnerschappen vergroten. Daarnaast zetten we ons in om onze huismerken aantrekkelijker en concurrerender te maken.

De toetreding van Thomas Storck (INTERSPORT Duitsland) en Patrick Bundeli (INTERSPORT Zwitserland) versterkt de Raad van Bestuur aanzienlijk. Beiden brengen waardevolle expertise en nieuwe perspectieven, essentieel voor het realiseren van onze strategische ambities. Zo kunnen we nog beter inspelen op de verwachtingen van consumenten in de 42 landen waarin we actief zijn.

Samen blijven we werken aan groei, regionale consolidatie en innovatie. Hiermee zorgen we dat INTERSPORT een sleutelpositie behoudt in de wereldwijde sportretailsector, zowel voor onze partners als voor consumenten. De motor achter dit succes is de versterking van wereldwijde samenwerkingen met toonaangevende sportmerken, in combinatie met een lokaal verankerd en gemeenschapsgericht retailnetwerk. Dit stelt ons in staat om het beste van sport toegankelijk te maken voor iedereen.”

Over Thomas Storck

Thomas Storck is sinds 2020 Chief Financial Officer (CFO) van INTERSPORT Duitsland. Daarnaast is hij als directeur verantwoordelijk voor INTERSPORT Digital GmbH en INTERSPORT Marketing Services GmbH. Met meer dan dertig jaar ervaring is hij een autoriteit in de groothandel en detailhandel. Voorafgaand aan zijn functie bij INTERSPORT bekleedde hij diverse leidinggevende rollen bij Metro Duitsland, waaronder CEO vanaf 2016.

Thomas Storck Credits: Intersport

Over Patrick Bundeli

Patrick Bundeli is Chief Executive Officer (CEO) van INTERSPORT (Zwitserland) AG, een functie die hij al meer dan tien jaar bekleedt. Hij begon zijn loopbaan bij INTERSPORT in 2011 als CFO van INTERSPORT PSC Holding AG. Patrick heeft ruime ervaring in bedrijfs­transformaties, met eerdere functies bij Deloitte en Ernst & Young.

Patrick Bundeli Credits: Intersport

