In een tijd waarin de werk-privébalans centraal staat: hoe Puma de twee combineert

De balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker op de huidige arbeidsmarkt. De toenemende populariteit van de 4-daagse werkweek en meer hybride werkmogelijkheden laten zien dat werknemers en werkzoekenden banen willen die bij hun levensstijl passen. Hierdoor wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om hun werknemers een werkomgeving te bieden waarin ze het professionele en het persoonlijke op een evenwichtige manier kunnen combineren. Een werkgever waar dit concept van het grootste belang is, is PUMA.

PUMA, bekend om zijn iconische sportschoenen en historische ontwerpen, begrijpt het belang van beweging en voeding en heeft door een doordachte planning een evenwichtige werkomgeving gerealiseerd die aspecten van het persoonlijke leven stimuleert en zo een positieve invloed heeft op de tevredenheid en productiviteit van werknemers. Dit wordt ook weerspiegeld in de bedrijfswaarden van PUMA, waaronder sport, sociale betrokkenheid, flexibiliteit en financiën.

Bevorderen van aspecten van het privéleven

Voor wie een kantoorbaan heeft, is regelmatige lichaamsbeweging een welkome onderbreking van het dagelijkse zitten. Hoewel veel werknemers sporten om het zittende werk te compenseren, dragen ze zelf de kosten en moeten ze er hun eigen tijd voor inzetten. Voor PUMA is het echter duidelijk dat sport en de fysieke gezondheid van werknemers van het grootste belang zijn. Met diverse sportevenementen door het jaar heen en een keur aan sportcursussen, is er altijd gelegenheid om actief en fit te blijven.

Werknemers die gezonde voeding belangrijk vinden, hopen vaak op gezonde keuzes tijdens de lunch of besteden extra tijd aan het voorbereiden van hun eigen maaltijden. Daarom introduceerde PUMA, naast hun sportprogramma, ook het 'Puma Green Eating'-concept. Hier wordt vers en regionaal voedsel aangeboden in combinatie met duurzame en gezonde voeding. Met behulp van de biologische kantine en voedingscolleges wordt goede voeding gemakkelijk gemaakt voor alle medewerkers.

Moderne loopbanen op moderne werkplekken

Werknemers zoeken steeds vaker naar moderne loopbanen en dito werkplekken. Onder deze moderne carrières valt flexibel werken, wat steeds populairder wordt om meer tijd met familie door te brengen en voor afwisseling in de werkdag te zorgen. Om werknemers deze vrijheid te geven in hun dagelijkse leven, biedt PUMA flexibele mogelijkheden aan, zodat men kan werken op de manier en plek die voor hen het meest effectief is.

Gezinsplanning is ook een vast gesprekspunt tijdens het zoeken naar een baan. Het kan vaak moeilijk zijn om werk en gezin in balans te brengen en het kan voor sommigen stress veroorzaken. Om dergelijke stress te vermijden en het gemakkelijk te maken om gezinsleven en werk te combineren, biedt PUMA een aantal initiatieven aan. Hierbij kun je denken aan kinderdagen, zomerkampen en ouder-kindbureaus, waardoor het makkelijker wordt om gezin en carrière te combineren.

Leef vandaag en maak plannen voor de toekomst

Een compleet leven draait niet alleen om zekerheid in je werk, maar ook om zekerheid voor de toekomst. Veel mensen stellen financiële planning of pensioenplanning uit omdat ze vaak niet weten waar ze moeten beginnen. Om deze angst weg te nemen en haar werknemers meer zekerheid te geven over hun financiën en de toekomst, biedt PUMA verschillende opties om het leven buiten het werk zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dankzij privé pensioenregelingen, eenvoudige spaarplannen en gezondheids- en reisverzekeringen kan PUMA ook in het privéleven ondersteuning en zekerheid bieden.

Voor veel werknemers is het van belang niet alleen professioneel gewaardeerd te worden en kansen te krijgen voor ontwikkeling, maar ook persoonlijke ondersteuning te ontvangen. PUMA heeft dit erkend en heeft met zorg en aandacht een veelzijdige werkomgeving voor zijn werknemers ontwikkeld.